"Crna Gora je pred sobom postavila ambiciozan cilj – članstvo u EU do 2028. i sada je važno užurbano raditi na tom pitanju."

Nakon obnove nezavisnosti, članstva u NATO-u, Crna Gora je sada pred trećim velikim ciljem- članstvom u EU. Izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marjan Šarec kaže da svi politički akteri treba da se okupe oko tog cilja, gdje kao dobru platformu vidi nedavno predstavljen projekat Barometar 26. Predsjedavajući parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje sa Crnom Gorom Tomas Vajs takođe naglašava da ta inicijativa može biti veoma dobar mehanizam kako bi se obezbijedilo da sve zakonodavstvo koje je važno za napredovanje u EU integracijama bude donijeto uz široku podršku u parlamentu, navodi se u prilogu dopisnika TVCG iz Brisela.

Crna Gora je pred sobom postavila ambiciozan cilj – članstvo u EU do 2028. i sada je važno užurbano raditi na tom pitanju, poručuje izvjestilac EP za Crnu Goru Marjan Šarec. Kaže i da je platforma Barometar 26 zamišljena kao inicicajtiva koja bi sve političke grupa trebalo da okupi oko istog zadatka.

“Da bi ostvarli jedan tako veliki cilj, prvi samostalnost drugi ulazak u NATO, sada smo pred trećim velikim u zajednjem periodu, da bi se to ostvarilo potrebno je jedinstvo i tako da taj dokument vidim kao pozitivna signal i nadam se da je to iskreno i da ce svi koji sudjeluju u politici to prihvatiti kao jedan zajednicki cilj”, kaže Šarec, izvjestilac EP za Crnu Goru.

I za predsjedavajućeg parlamentarnog odbora sa Crnom Gorom, Tomasa Vajsa, ova inicijativa predstavlja priliku za ubrzanje integracija.

“Inicijativa je dobrodošla i može biti veoma dobar mehanizam kako bi se obezbijedilo da zakonodavstvo bude pravovremeno usvojeno uz široku podršku Skupštine. To je korisno kako bi se osigurao put Crne Gore da se pridruži EU najkasnije 2028”, istakao je Vajs.

Svako okretanje drugim temama, kažu sagovornici TVCG moglo bi uticati da zacrtani plan ne bude ostvaren.

“Nadam se da će opozicija učestvovati, jer opozicija i civilno društvo i dalje treba da imaju mogućnost nadzora kako bi zakonodavstvo bilo odgovarajuće i kako se ne bi odugovlačio proces”, navodi Vajs.

“Dosad je islo dobro, opozicija je bila konstruktivna, i sada u sljedećim etapama treba to zadržati, zato sva pitanja koja dijele društvo koja ne doprinose jedistvu treba ih staviti u drugi plan”, ističe Šarec.

Sagovornici zaključuju da su sve inicijative koje doprinose zajedništvi u okupljanju oko evropskih vrijednosti pozdravljene u Evropskom parlamentu.