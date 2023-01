"PRIČA SE DA RADIM ZA LOVU" - Katarina Grujić žestoko uzvratila dušebrižnicima: "Rekli su da neko stoji iza mene..."

Pjevačica Katarina Grujić progovorila je o lošim etiketama koje su joj kačili, pa uvratila "zlim jezicima".

Katarina Grujić gostovala je u emisiji Sanje Mariković, gdje je sa Stanijom Dobrojević govorila o plastičnim operacijama, a zatim jednim komentarom spustila starletu. One su se dotakle i teme ljubomore među poznatima, a pjevačica je priznala i koje loše priče su kružile o njoj i to od samog početka karijere pa i sve do danas.