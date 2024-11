Predsjednik Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) Branislav Prelević godinama nezakonito prima dodatke na platu, utvrdila je Agencija za sprečavanje korupcije (ASK).

Izvor: Promo/ASK

Ti dodaci su, prema zvaničnim podacima, prošle godine iznosili više od 6.100 eura.

ASK donosi odluke za svakog funkcionera posebno, pa je izvjesno da će slična kršenja Zakona o sprečavanju korupcije utvrditi i za njegove bivše i sadašnje kolege u Odboru direktora zbog primanja dodataka na platu koje su internim aktima sami sebi dodjeljivali.

Nezvanični izvori “Vijesti” tvrde da bi ta odluka ASK-a mogla da otvori “Pandorinu kutiju” i sa naknadama na zarade i ostalih funkcionera upravljačkim strukturama agencija, koje imenuje Skupština Crne Gore.

Inicijativu ASK-u je još 18. aprila dostavio nekadašnji zamjenik direktora REGAGEN-a, a sada zaposleni u toj Agenciji Miomir Škpelja.

Prema dokumentima koje je Škpelja ranije dostavio redakciji Vijesti, nakon brojnih urgencija, bivši menadžement na čelu sa Jelenom Perović u julu mu je odgovorio dopisom da “u konkretnom nema elemenata za pokretanje postupka pred Agencijom”.

Škopelja je nakon toga ponovo tražio da se donese odluka, a kasnije je o tome obavijestio novi Savjet ASK-a i vršioca dužnosti direktora Dušana Drakića i više puta tražio da se proces pred Agencijom okonča.

U odluci koja je juče objavljena na sajtu ASK-a navodi se da Prelević, pored ostalog, nije pitao Agenciju za mišljenje da li je u sukobu interesa ako glasa za akte koji i njemu obezbjeđuju dodatke na zaradu.

“Utvrđuje se da je Branislav Prelević, obavljajući funkciju predsjednika Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, prekršio... Zakon o sprečavanju korupcije iz razloga što je kao javni funkcioner imenovan od strane Skupštine Crne Gore, ostvario korist u vidu novčane naknade - dodatka na zaradu, na osnovu Pravilnika o vrednovanju radnog učinka od 09.05.2017. godine, Pravilnika o uslovima, i načinu ostvarivanja varijabilnog dijela zarade od 04.05.2018. godine i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja varijabilnog dijela zarade od 20.02.2020. godine koje je usvojio kao jedan od tri člana Odbora Agencije, a za koje je i on kao predsjednik Odbora glasao, ne izuzimajući se, a da o tome prethodno nije zatražio mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije, iako je za to imao zakonsku obavezu”, navodi se u odluci ASK.

Prelević je, stoji u dokumentu, izjašnjavajući se na navode iz inicijative u bitnom istakao da je “postupao u skladu sa odredbama Zakona i Statutom Agencije i da se Zakon o sprečavanju korupcije ne odnosi na situaciju kada javni funkcioner kao član kolektivnog organa javne vlasti odlučuje o donošenju propisa i opštih akata u skladu sa ovlašćenjima propisanim zakonom”.

“Dalje, u izjašnjenju se navodi, da je odredbama Statuta Agencije ovlašćenje za donošenje unutrašnjih, opštih akata dato u nadležnost Odboru Agencije, i to akata kojim se uređuje unutrašnji rad, utvrđuje unutrašnja organizacija, uređuju radni odnosi, koeficjenti za zarade i druga primanja zaposlenih, pa i propisuje način i kriterijumi za određivanje varijabilnog dijela zarade, te da iako svaki od njih utiče i na prava i obaveze predsjednika i članova odbora, da donošenje ovih opštih akata od strane odbora ne smatra se postupanjem u privatnom interesu”, ističe se u odluci. Prelević je, precizira ASK, saopštio i da je svaki od pravilnika donijet na osnovu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji propisuje da se uslovi i način ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade za zaposlene u nezavisnim i regulatornim tijelima, utvrđuje aktom nadležnog organa ovih pravnih lica, u konkretnom slučaju Odbora Agencije.

ASK je, stoji u odluci, tokom ispitnog postupka utvrdio da Prelević obavlja funkciju presjednika Odbora direktora REGAGEN-a od 2011. godine, a da ga je imenovala Skupština Crne Gore.

Konstatovano je i da je učestvovao u raspravi i glasao za sva tri pravilnika, a konsultovani su i zakoni o energetici i zaradama u javnom sektoru.

“…Mišijenja o postojanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije i ograničenja u vršenju javnih funkcija i odluke o povredi odredaba ovog zakona koje se odnose na sprečavanje sukoba interesa u vršenju javnih funkcija, ograničenja u vršenju javnih funkcija, poklone, sponzorstva i donacije i izvještaje o prihodima imovini javnog funkcionera, koja Agencija daje, odnosno donosi u skladu sa ovim zakonom, obavezujuća su za javnog funkcionera…”, naglašeno je u odluci.

Iz ASK upozoravaju na to da je Zakonom o sprečavanju korupcije propisano da “ako javni funkcioner u organu vlasti u kojem vrši javnu funkciju učestvuje u raspravi i odlučivanju u stvari u kojoj on ili sa njim povezano lice ima privatni interes dužan je da davanjem izjave o postojanju privatnog interesa obavijesti ostale učesnike u raspravi i odlučivanju prije svog učešća u raspravi, a najkasnije prije početka odlučivanja”.

“…Agencija za sprečavanje korupcije nije prihvatila izjašnjenje imenovanog, imajući u vidu da bez obzira što je učestvovao u raspravi i odlučivanju učestvovao u donošenju opšteg akta, kao pojedinac, kao javni funkcioner, i na osnovu tog akta ostvario korist, a da pri tom nije zatražio mišljenje od Agencije”, zaključuje se u odluci.