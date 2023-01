DRUG VUK MOBA NAPADNUT SJEKIROM! ISKASAPLJEN PREVEZEN U URGENTNI CENTAR: Poznati reper otkrio i zašto je bio u policiji

Oglasio se Vuk Mob povodom napada u beogradskom naselju Cerak.

Izvor: AdriaMedia Tv/Printscreen

U beogradskom naselju Cerak noćas su izbodena trojica muškaraca, dvojica su u teškom stanju prevezena u Urgentni centar u kome se pojavio i Vuk Mob.

Čuveni reper tvrdi da je došao u medicinsku ustanovu jer je njegov drug tu hitno prevezen nakon što su ga nepoznati muškarci napali satarom i iskasapili. U trenutku krvavog pira, reper je, prema njegovim riječima, bio na drugom mjestu, na proslavi jednog 18. rođendana.

"Ja nisam ni bio tamo u tom kafiću u kojem je moj drug napadnut satarom. Bio sam na jednom 18. rođendanu kada sam saznao da je moj drug napadnut u kafiću na Ceraku. Odmah sam otišao, ali sam stigao dosta kasno i kafić je već bio zatvoren. Otišao sam u Urgentni centar i to je sve. Ne znam ko je mene povezao s tim - kazao je Vuk Mob.

Reper nije mogao da kaže u kakvom je sad stanju njegov drug. Kazao je da se još nalazi u Urgentnom centru i da će provjeriti. Vuk Mob dao je objašnjenje zašto je bio u policiji. "Kada sam otišao do Urgentnog uzeli su mi ličnu kartu jer je tamo bio UKP. Pet inspektora je bilo, deset ljudi iz UKP. Vratio sam se u kraj da vidim šta je bilo, ali tu su me uhvatili inspektori i krenuli su da me drljaju. Rekao sam im: "Ljudi, sa mnom nemate šta da pričate! I da znam neću vam reći. I to je to!", kazao je Vuk Mob.

Izvor blizak istrazi navodi da je reperov drug dobar mladić koji potiče iz sjajne porodice.