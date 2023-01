"NIŠTA OSIM KOKAINA NISAM UZIMALA": Pevačica bila u kandžama droge, otkrila da je samo na tezgama imala SULUDE ideje!

Zorica Erić je otvoreno pričala o teškom periodu, a kako kaže dešavalo joj se jedino dok je bila sa kolegama i uz alkohol.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Pevačica Zorica Erić skrenula je pažnju na sebe učešćem i pobedom u emisiji "Nikad nije kasno", potom i učestvovanjem u Zadruzi, a tokom takmičenja u javnost je iznela i svoju tešku priču o borbi s bolestima zavisnosti. Otvoreno je pričala i o bebi kojoj je kao srednjoškolka pružila dom, a koju su joj odzeli, od čega se dugo oporavljala.

"Iskrena da budem, to se desilo zato što sam bila u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. Bukvalno nemam drugo objašnjenje. Da se ne lažemo, nisam ja imala neki težak život, pa da sam poklekla pred nekim pritiscima. Jednostavno, to je bio splet čudnih okolnosti. Biću surovo iskrena, to je supstanca koja ti daje neki osećaj moći, snage, neke sreće. Stvarno je tako u početku i, ja sam poželela da ponovo iskusim te neke događaje koji su, naravno, kasnije postajali sve slabiji i slabiji, sa sve manje intenziteta, što je podrazumevalo uzimanje sve većih količina", otvoreno je govorila Zorica u Grand magazinu, pa priznala i koje je supstance koristila.

"Ništa nisam koristila osim kokaina, uglavnom se to konzumiranje vezivalo za posao. Znači, kad odem da radim, tako krene. Daj da popijemo, piće, dva, tri. Ja sam već i govorila o tome javno, mi muzičari uvek kad se sastanemo i kad dođemo na svirke, kao, fora, pijemo da zagrejemo grlo, popijemo dve, tri čašice. Posle toga, meni dođu neke hajdučke ideje, dok ostalima, naravno, ne. Kod mene se konzumacija vezivala za posao samo, odnosno za konzumaciju alkohola. Nikada bez alkohola nisam uzimala. Bukvalno sam imala kod sebe, ali to sam skrivala i čekalo je sledeću tezgu", ispričala je pevačica, koja je svojevremeno iznela i sve prljave tajne o Zadruzi.