NUDILI SU MI DA RADIM KAO ŽIGOLO I SKIDAM SE ZA PARE! Pjevač šokirao, priznao sve - "Plašio sam se OSLADIĆE MI SE"

Žarko Madžić podijelio nepoznate detalje o sebi, priznao da je radio razne poslove, ali i da je dobio ponudu da bude žigolo i prodaje svoje tijelo.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Jedan od učesnika takmičenja Zvezde Granda pjevač Žarko Madžić prvi put je stao na veliku binu još prije nekoliko godina kada je svojim izgledom oduševio Jelenu Karleušu, naročito kada je nastupio u nekoliko golišavih izdanja. Komentari na račun njegovog izgleda nisu izostali ni od strane publike, a pjevač je nekoliko sezona kasnije ponovo postao dio šoua.

Popularnost je stekao upravo zahvaljujući ovom takmičenju, a u "Grand magazinu" priznao je da se bavio raznim poslovima prije muzičke karijere. U mladosti je eksperimentisao raznim poslovima. Kako je priznao, nudili su mu čak i da postane žigolo, a svojevremeno je radio i na buvljaku, selidbe, kao obezbjeđenje i to samo iz jednog razloga, o kome je sada detaljnije govorio.

"Bavio sam se svim i svačim, namjerno sam zbog sebe želio da prođem te prosječne poslove koji su slabo plaćeni. Nikad nisam bio u situaciji da to moram radim, naravno mama bi mi dala džeparac, tu dnevnicu da samo sjedim kod kuće, ali sam namjerno to prošao da znam koliko je zapravo teško zaraditi dinar kome svi težimo. Radio sam i selidbe, radio na buvljaku, prodavao elektro meterijal, ja koji ne znam šta je sijalica (smeh). Bio sam zadužen za kablove, da ih isiječem i da teglim burad sa kablovima od magacina do prodajnog mjesta. Radio sam kao najgori fizikalac, ali sam to želio, bilo je zanimljivo i konstruktivno. Radio sam i kao obezbjeđenje", ispričao je Žarko za Grand i prisetio se jedne od anegdota iz tržnog centra.

"Imao sam uniformu kao obezbjeđenje, stajao na vratima 12 sati i to potpuno beskorisno. Jednog dana je toliko ljudi bilo u radnji i toliko kupaca da su me stalno pitali da li ima M veličina od ovog, onog modela majica i ja sam tri, četiri puta pokušao da im objasnim da sam obezbjeđenje, da mi na uniformi piše da sam obezbjeđenje. Međutim, to niko nije razumio i ljudi su samo nastavili da mi traže razne modele i veličine. Onda mi je postalo zanimljivo, pa sam im odgovarao da ću otići do magacina da vidim da li imaju tu i tu veličinu i stanem sa strane i čekam, a onda se vratim i kažem da nema, da je prodato", kroz osmijeh se prisjetio Madžić i dodao da ipak nije zavitlavao ljude, samo mu je u tom trenutku bilo dosadno.

"Dao sam sebi malo oduška, zabave, jer sam posle pola sata htio da se ubijem što stojim i nalazim se tu. Ali sve je to ostavilo trag na meni, stekao sam neke pojmove u životu", rekao je pjevač koji od muzike nikad nije odustao, čak ni dok je radio na buvljaku.

"Tad sam radio akustiku, za noć u kafiću, klubu zarađivao petnaest dnevnica sa buvljaka i sjutradan uredno ustajao i sa svirke pravo na posao. U pola osam ujutru se nađem sa drugarom koji je bio dio mog benda, obučemo stare stvari i odemo na buvljak da otvorimo tezgu, da motamo kablove", prisjetio se Žarko i dodao da mu novac nikad nije bio toliko jak motiv, koliko želja da se osjeća korisno i vrijedno. Iako nije imao pritisak roditelja da privređuje, Žarko je silno želio da dokaže sebi da može da zarađuje na pošten način.

"Odrastao sam u skladnoj porodici, otac i majka su mi bili drugari. Nikada nisu bili strogi roditelji, a kroz život sam mnogo učio od njih. Naravno da sam imao razne ponude, da vozim razne neke automobile i da kupim nekoliko stanova, pa da pričam kako je to sve od muzike. Mnogo sam imao dobre ponude i mnogo velike pare su bile u pitanju", otkrio je pjevač za Grand i dodao:

"Nudili su mi da se skidam privatno, jedan na jedan. Nudili su mi da radim kao žigolo sa propratnim stvarima. Nisam to htio ne zato to sam ja moralan, nego mislim da je to bilo iz straha. Plašim se da bi mi se to sve osladilo, veliki novac i sve to, ali mislim da je realnost potpuno drugačija."