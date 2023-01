OTKRILA SVE DETALJE VEZE SA SAŠOM POPOVIĆEM! Pričalo se da je Neda Ukraden bila TRUDNA, a zbog ovoga ga je OSTAVILA!

Pevačica Neda Ukraden posle 33 godine ćutanja rešila je da otkrije detalje veze sa Sašom Popovićem.

Izvor: Lepa i Srecna

Jedan deo u autobiografiji "Zora je svanula", Neda Ukraden posvetila je Saši Popoviću. Ona je navela da su njih dvoje počeli da se zabavljaju u leto 1989. i da su mnogo vremena provodili zajedno, zatim da su često putovali na relaciji Sarajevo - Novi Sad i planirali zajedničku budućnost. Uprkos iskrenoj ljubavi koju je opisala s Popovićeve strane, Neda je navela da su njih dvoje po svemu pripadali različitim svetovima, te da je njihova ljubav bila osuđena na propast.

Ubrzo su se pojavili navodi i da je Neda zatrudnela kao i da je imala spontani pobačaj, ali je pevačica demantovala ove tvrdnje. Sada je u velikoj životnoj ispovesti Neda ispričala da je ostavila estradnog maga jer se i tokom njihove veze udvarao drugim ženama!

"U toj vezi počela sam da se osećam sve usamljenije, ta njegova očigledna potreba da se udvara svakoj ženi bila mi je znak nezrelosti. Neugodno sam se osećala, pa smo prekinuli... Bilo je i lepih i ružnih trenutaka. Sašina i moja veza je počela slučajno, naši putevi su se u jednom trenutku spojili, pa su se razišli. Imala sam o njemu loše mišljenje jer je uvek bio okružen ženama i misicama, a kada sam htela prvi put da okončam odnos, za četiri sata je stigao iz Novog Sada do Sarajeva! Probudio je jednu našu cvećarku, pokupovao sve orhideje koje je imala u radnji, došao usred noći i pitao me: 'Neki, voliš li me?'. Pokušala sam da se našalim i pričala sam mu da je mogao i telefonom da me pita, a ne da troši novac na gorivo i cveće. Stajali smo na vratima kao dve budale... Ostao je u Sarajevu, međutim, razlike su bile očigledne, i u mentalitetu, i u karakteru, i u navikama...", ispričala je Neda i dodala da je njihova veza ipak bila ozbiljna i da ga je upoznala sa porodicom.

"Oduševio je mene i moju ćerku Jecu, koja ga je baš zavolela. Volela ga je i moja mama. Tata se držao po strani jer je u početku u njemu video neke osobine neozbiljnog i nepouzdanog čoveka, ali ništa nije glasno komentarisao. Drago mi je što ono što je tada bilo između nas postoji i danas. Pre svega, to je veliko, iskreno i profesionalno poštovanje, prijateljstvo i divljenje za sve zajedničke trenutke saradnje, druženja i pomoći kad god je trebalo. Retki su ljudi kao Sale Popović koji su zadržali tu dečačku razdraganost, šarm, emocije, neopterećenost slavom i jednostavnost, koju samo najveći imaju", istakla je Neda Ukraden koja je imala samo jedan brak, i to sa rediteljem Milanom Bilbijom. S njim je dobila ćerku Jelenu, ali se posle tri godine razvela.

"Sve moje ljubavne veze su počinjale idilično, ali loše su se završavale. Uvek je nedostajalo strpljenje ili poverenje. Iako ima ljubavi, uvek nešto fali... Pokojnog muža Milana Bilbija sam upoznala na snimanju emisije 'Na ti', koju je on režirao. Imala sam 19 godina i bila student Filozofskog fakulteta u Sarajevu, a naš susret u redakciji TV Sarajevo bio je sudbinski i ljubav na prvi pogled. Naša veza trajala je deset godina i završila se brakom, koji se raspao posle tri godine. Milan je u početku podržavao moje pevanje, ali kasnije nije mogao da se nosi sa mojim uspehom i bio je veoma ljubomoran. Srećom, dobili smo ćerku Jelenu, koju smo razmazili. Milan se posle razvoda ponovo oženio, ali je posle teže bolesti 2013. godine umro u svojoj konobi u Lepetanima", rekla je pevačica koja je posle propalog braka imala još nekoliko veza, a bila je i zaprošena:

"Imala sam mnogo udvarača, napadali su me kao mušice zrelo grožđe. Bila sam čak i prošena na Novom Zelandu tokom turneje sa Oliverom Dragojevićem. Ben Frejzer je bio simpatičan broker, ali bio je, pre svega, moj fan. Doveli su mi ga da se upoznamo, a on se tresao od treme i uzbuđenja i jedva izustio kako se zove. Bili smo gosti kod njega u kući na samoj obali Tihog okeana pitao me je da li mi se dopada sve što vidim i da, ako želim, kuća može biti i moja. To me je šokiralo i jedva sam čekala da odemo odatle. Pratio nas je i na aerodromu i tu je insistirao da se venčamo, ali ja nisam htela".

Neda je otkrila i kako su se zvali ostali njeni momci, sa kojima je raskidala zbog svoje karijere - "Desila mi se ljubav u Beogradu, i to obostrana sa Momom Jakovljevićem. Bili smo skoro istih godina sa propalim brakovima iza sebe. On je bio uspešan lekar, a pre toga se bavio i manekenstvom. Nisam htela da odustanem od pevanja, a nisam mogla da se oslonim samo na njegovu platu, pa smo raskinuli. Ipak, 30 godina kasnije on je kao lekar pomogao Jeleni da iznese svoju treću trudnoću i rodi zdravog dečaka, mog unuka! Imala sam i dečka, Džordž se zvao, iz Amerike... Sa njim sam raskinula zbog prevelike ljubomore. U toku jedne svađe u hotelskoj sobi počeo da pravi nered i baca sve, polomio je daljinski od televizora u besu. Tada sam pomislila da je dobro što se nisam udala za njega. Čula sam da je umro od srca pre nekoliko godina sam u svom stanu na Floridi", ispričala je Neda Ukraden.