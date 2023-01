VEŽBAO MIŠIĆE, ALI NE I MOZAK! Bura na mrežama zbog Šakirine nove pesme - surova osveta bivšem, URNISALA PIKEA! (VIDEO)

Šakira je objavila novu numeru, a u tekstu su se našle brojne prozivke koje su mnogi pripisali baš njenom bivšem Žeraru Pikeu.

Izvor: Profimedia/3gerardpique/Printscreen

Pre nekoliko meseci kao bomba odjeknula je vest o rastanku Šakire i Žerara Pikea.

Svet je danima brujao o navodima da se Šakira i fudbaler razvode nakon deset godina braka i dvoje dece, a pevačica je nakon glasina o preljubi, ovu vest i potvrdila, te istakla da joj je rastanak teško pao. Ona je odlučila da ne priča o njegovoj novoj vezi sa mnogo mlađom ženom, a starateljstvo nad njihova dva sina pripalo je njoj.

Sada je izgleda stigla i surova osveta! Šakira je pre nekoliko dana objavila novu pesmu, a korisnici društvenih mreža tvrde da je posvećena upravo fudbaleru. U stihove su stale brojne prozivke, a na mrežama je nastala prava bura komentara. Šakira je na društvenim mrežama dobila brojne poruke podrške, a u tekstu između ostalog suflira da je "Pike mnogo vežbao mišiće, ali da to nije radio i sa mozgom".

O pesmi je do sada ispisano dva miliona tvitova, a prva je u trendingu na američkom Aj tjunsu. "Misliš da si me povredio, ali si me učinio jačom", peva Šakira i dodaje: "Ne vraćam ti se, ne plači za mnom i ne preklinji me. Razumem da nije nije moja krivica i da te kritikuju, ja samo pravim muziku, žao mi je ako ti to smeta. Vučica kao ja nije za momke poput tebe, menjao si Roleks za Kasio i Ferari za Tvingo", kaže Šakira u jednom delu pesme.