ŠAKIRA ŽESTOKO POTKAČILA PIKEA! O pjevačicinoj objavi svi bruje, objasnila cijelu situaciju - "Naše suze nisu na OTPADU"

Popularna pjevačica Šakira koja se prošle godine rastala od supruga Žerara Pikea, objavila je čestitku u Novoj 2023. godini i iznenadila mnoge.

Izvor: Profimedia/3gerardpique/Printscreen

Čitav svijet danima je brujao o navodima da se Šakira i fudbaler Žerar Pike razvode nakon deset godina braka i dvoje djece. Pjevačica je nakon glasina o preljubi, ovu vijest potvrdila, te istakla da joj je rastanak teško pao. Ona je odlučila da ne priča o njegovoj novoj vezi sa mnogo mlađom ženom, a starateljstvo nad njihova dva sina pripalo je njoj.

Šakira se sada oglasila na Instagramu, a mnogi su ubijeđeni da je njena poruka za Novu godinu upućena njenom bivšem suprugu.

"Iako su nam rane i u ovoj novoj godini otvorene, vrijeme leči sve. Čak i ako nas je neko izdao, moramo da nastavimo da vjerujemo. Suočeni sa prezirom, nastavite da cijenite sebe, jer dobrih ljudi ima više nego nepristojnih. Više je empatičnih nego neosjetljivih ljudi. Manje ih odlazi, a više njih ostaje pored nas", napisala je Šakira na svom Instagram nalogu i dodala:

"Naše suze nisu na otpadu, one zalivaju zemlju na kojoj će se rađati budućnost i čine nas boljim ljudima, da i pored slomljenog srca možemo da nastavimo da volimo".

Šakira je ranije istakla da je čitavoj njenoj porodici teško palo konstantno praćenje i objavljivanje detalji iz njenog privatnog života - "Sve u svemu, teško je. I pokušala sam da sakrijem situaciju pred svojom djecom. Trudim se da to uradim i da ih zaštitim, jer to je moja misija, broj jedan u životu. Ali onda čuju stvari u školi od svojih vršnjaka ili naiđu na neke neprijatne vijesti na mreži, i to stvarno utiče na njih".

Mediji su pisali o tome da je Pike prevario Šakiru, a fudbaler je navodno i prekršio dogovor s pjevačicom. Navodni dogovor između bivšeg para bio je da godinu dana nakon razlaza ne treba da se pojavljuju u javnosti s novim partnerima, što je Pike prekršio, s obzirom na to da je viđen s novom djevojkom, Klarom Čijom Marti.

Pogledajte zajedničke fotografije Šakire i Pikea: