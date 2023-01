EM NAJZGODNIJA, EM NAJBOLJE OBUČENA! Sindi Models otkrila veliku TAJNU u 43. godini - žene zbog ovoga NAJVIŠE greše!

Za Ivanu Stamenković Sindi godine nisu nikakav problem, a osim savršenog fizičkog izgleda veoma vodi računa i o garderobi.

Izvor: Instagram/sindi_models

Osim što važi za jednu od najzgodnijih Beograđanki, još od trenutka kada se pojavila na sceni, a to je bilo pre dvadesetak godina, Ivana Stamenković Sindi slovi i za najstilizovaniju na estradi, a njen Instagram profil obiluje fotografijama zbog kojih muškarcima skače pritisak. Ima 43 godine, ali one su za nju definitivno samo broj, što dokazuje i to da joj se dive i duplo mlađe devojke.

Osim pevanja, bavila se i modelingom i u javni svet i svet mode kročila već sa 16 godina, a Ivanina velika želja oduvek je bila i dizajniranje. Iako kaže da mnogo novca troši na garderobu, bivša "modelsica" otkrila je tajnu - da neke odevne komade kombinuje više puta, te pažljivo bira koje boje će se naći u njenom ormaru.

"Ja gledam da kupujem stvari koje mogu da se kombinuju s drugima. Onako, gledam da to bude neka crna, bela ili bež boja, tako te boje koje kasnije mogu da se kombinuju i uz koje ide sve. Treba da se zna šta imamo u ormarima, većina žena ume da kaže da nema šta da obuče, ali to je zbog toga što kupe šarene stvari. Tajna je u tome da se odlučite koje vam bolje najbolje stoje i onda u tim nijansama kupujete ostale stvari", otkrila je Ivana Stamenković Sindi, koja se već oprobala i kao dizajner, ali za svoju dušu.

Pogledaj slike

"Ja sam ranije to radila, dizajnirala sam sama haljine i neke trenerke. Moda je inače moja druga ljubav i ja sve radim u malim količinama. Uglavnom su to neke male serije, ljudi to mnogu da vide i na mom Instagramu, šta radim i kako radim. Nikada se profesionalno tome nisam posvetila, ali možda bude nekad u budućnosti", izjavila je Sindi za "Grand magazin".

Odlučite da li je provokativnija obučena ili "svučena"...