NISAM JE VIDIO, ALI MOJA ĆERKA JESTE! Karađorđe iznio ŠOKANTNE tvrdnje za Maju Marinković - "Bavila se i vradžbinama"

Karađorđe Subotić nastavlja s optužbama na račun Maje Marinković nakon što je pokušala da razori brak njegovoj ćerki Aleksandri Subotić.

Rijaliti karijeru Maje Marinković obilježio je skandal oko prevare, kada je bivšoj drugarici Aleksandri Subotić preotela muža, ali nakratko, pošto se opet vratio supruzi, a sada je Karađorđe Subotić, otac prevarene starlete, iznio sav prljav veš o Maji koja je pokušala da razori brak njegovoj ćerki, a za koju tvrdi šokantne stvari.

"Gledao sam snimak na kom Maja iz intimnih organa vadi neku tabletu, za koju sumnjam da je ekstazi ili neka slična droga, i stavlja je u usta! Zato me i ne čudi što mi je Aleksandra rekla da je Maja konzumirala kokain. Ja je nisam vidio, ali moja ćerka jeste", tvrdi Karađorđe i navodi da je Pecina afera uticala na razvoj njegovog unuka Jovana, za kojeg kaže da je posle očeve preljube počeo da muca. "Dijete je istraumirano zbog Pecine i Majine veze. Ranije je lijepo izgovarao riječi, a onda je počeo da zamuckuje. Znao je da kaže 'mama' i 'tata', a sada to ne čini. Povukao se u sebe, osjećao je da nešto nije u redu. Dijete je konstantno u strahu, čak i od mene. Plače kad me vidi, neće kod mene, a ranije je htio. Zvao me je telefonom i govorio 'deda'. Jedan dan sam ga poveo da mu pokažem mačku, koju inače voli, a on se uplašio. To su te posledice. Zbog toga sam najviše ljut na Pecu, što nije mislio na dijete, što je zapostavio dijete", priča Karađorđe.

Osvrnuo se i na priče koje je pričala Maja Marinković, da je Aleksandra Peci oprostila preljubu zbog novca i intimnih odnosa. "A šta, moja Aleksandra ne može da ima intimne odnose s nekim drugim, pa mora s njim? To nije tačno, nego je Maja ozlijeđena. Ona je grabljivica koja je izgubila moralna načela.Pričala je da se Aleksandra bavila vradžbinama, a zapravo je ona to radila. Pa kako je drugačije pridobila Pecu? Na izoperisane grudi i ostale djelove tijela i lica? Na sreću, Peca je na vrijeme vidio da je napravio budalu od sebe. Povredio je Aleksandru zarad malo zabave, a znam da mu je do moje ćerke stvarno stalo. Iz svega je izašla kao pobjednik, a tako se i osjeća. Dobila je borbu protiv Maje. Žrtvovala se zarad djeteta, a ne zbog novca, kako Maja kaže. Da joj je bila bitna materijalna strana, mogla je da promijeni partnera, jer je imala mnogo ponuda! Ali vratila se Peci zbog Jovana! Međutim, neće ona njemu izdaju nikada oprostiti, neke stvari su neoprostive", objašnjava Subotić.

Osim ovoga, rekao je i da Kristijan Golubović laže da ga je pretukao u mladosti i ispričao je svoju stranu priče: "Kada smo bili sedmi razred, tukli smo se na nagovor njegovog oca u 'Milana Rakića'. Taman kada je bio na mojim koljenima, savijen, izvukao mi se iz jakne i udario me u facu. Tada smo prestali da se bijemo. Ali ako hoće da provjeravamo ko je jači, pozivam ga na boks meč, pa da izmjerimo snage".

