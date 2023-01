SVE RADIMO ZAJEDNO, ALI JA TEGLIM KOFERE! Suprug Slađe Alegro otkrio sve o njihovom odnosu - OVAKO SU SE VENČALI!

Suprug Slađe Alegro sa pevačicom govorio i njihovoj ljubavi na koju su se zavetovali pre tačno sedam godina.

Pevačica Slađa Alegro nedavno je otvoreno govorila o dešavanjima na romskim svadbama, ali i besnom bakšišu o kojem se naširoko priča u javnosti.

Otkrila je da je istina potpuno drugačija, a sada na svom Instagramu podelila nekoliko emotivnih objava sa svojim suprugom Zokom Dragašom. Pevačica sa svojim izabranikom danas proslavlja sedmu godišnjicu braka, a ovim povodom otputovali su u Milano. Pre tačno sedam godina, oni su odlučili da izgovore sudbonosno "da“ u krugu najbližih i uplove u bračne vode bez ikakve pompe.

"Nikada nisam bila rada da privatne stvari delim sa svima. Znam da je to neminovo pošto sam javna ličnost, ali ja sam želela da taj dan venčanja bude samo naš. Pravili smo dve svadbe, građansko venčanje u Obrenovcu i onda smo sve to ponovili u Foči tamo je bilo i crkveno venčanje. Nije bila klasična svadba već večera i okupljanje najbližih. Volim velike svadbe, da sve bude po običajima, volim da se veselim ali eto zbog mog spontanog pobačaja ja sam tada odlučila da to bude u krugu najbližih pa smo nadoknadili kada se Mila rodila", objasnila je pevačica Slađa Alegro.

"Na današnj dan pre 7 godina u ovo vreme sam čekala haljinu koja je šivena za mene, da se obučem, malo se sama našminkala, kuma mi sredila kosu, kuća je bila puna nama dragih ljudi. Bilo je to jedno predivno popodne. Skromno, 'tiho', a srce i duša 'glasno' bili srećni. Tako je i danas", napisala je Slađa u opisu zajedničke fotografije, dok je njen suprug nasmejao sve iskrenim tekstom koji je napisao na svom storiju.

"Nikada ništa nismo radili i živeli teatralno iako se to očekuje zbog prirode posla gospođe Dragaš. Tako smo se i uzeli. Nisam klečao, nisam imao prsten…Prebaci mi i dan danas zbog toga… U vožnji: 'Hoćemo se uzeti?', 'Hoćemo', pogledali kalendar, odlučili se za 11.1.2016. telefonom za dva sata sve organizovali. Tako i danas, dosta pragmatično, ali uvek sa puno emocija i što je najvažnije zajedno sve rešavamo u životu (jedino što ja malo više teglim kofere)", napisao je Zoka.

Pogledajte njihove zajedničke footgrafije: