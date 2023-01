KEBA IZVISIO ZA EVROVIZIJU, PA SE OGLASIO BRUTALNOM PORUKOM: Prvo poručio žiriju da raščisti s predrasudama, a sad OVO!

Dragan Kojić Keba nije prošao u trci za predstavnika Srbije za odlazak na Evroviziju 2023, pa je otkrio šta misli o toj odluci.

Izvor: Kurir televizija

Dragan Kojić Keba je sa svojim pesmama "Pratim te" i "Ljubavi moja" ispao iz trke za pesmu koja će otići na Evroviziju ove godine, ali je siguran da će one odlično proći kod publike iako im na ovom festivalu nije pružena šansa. Pevač je mirno prihvatio odluku žirija, a izjavio da se ne ljuti zbog ishoda iako se nadao boljem.

"Ne verujem da se iko seća da sam još u Jugoslaviji konkurisao za pesmu Evrovizije, to je bilo devedesetih. Ove godine sam se rado prijavio na konkurs sa dve pesme - 'Pratim te', čiji je autor 'Libero mjuzik', i 'Ljubavi moja', koju sam ja radio. Pomislio sam da je lepo da probamo. Ne znam ko je bio u žiriju i ne zanima me, poštujem njihovu odluku da je ne uvrste u izbor, uostalom, i bez toga će pesma pronaći svoj put u našoj zemlji i regionu. Smatram da žiri treba da razmišlja o tome da na Evroviziju pošaljemo pesmu koja će se najpre svideti našoj publici, dakle, da ta pesma ima našu baštinu, da odiše našim podnebljem, našim vazduhom, navikama... I kad ta pesma prođe sve te kriterijume, onda da je šaljemo u svet. A ne da slušamo Evropu i svet i da se prilagođavamo njima, da note pišemo po njihovom ukusu. Takođe, žiri mora da raščisti s predrasudama! Siguran sam da bih ja na pravi način opravdao to što sam se prijavio za takmičenje, ali predrasude su da pevači narodne muzike ne mogu da učestvuju na Pesmi Evrovizije. To je, nažalost, činjenica koja se ko zna koji put dokazala. Nemam ljutnje i srdžbe, želim puno uspeha svima koji se budu takmičili na festivalu Pesma za Evroviziju", poručio je Keba za Kurir, a oglasio se sutradan i na svom profilu na Instagramu.

"Džaba mi režete krila... Ja letim srcem", napisao je Keba uz svoju fotografiju. Zanimljivo je da niko od njegovih kolega iz folk branše nije ušao u trku za predstavnika Srbije na Evroviziji.

Izvor: Instagram/dragankojickeba