PITAO ME DO KAD ĆU DA BUDEM GOLOGUZA! Ivana Elektra o bivšem mužu - Stavi tašnu "toplomerku" ispod miške i menadžeriše

Pevačica Ivana Elektra se vratila na muzičku scenu i otkrila razloge zbog kojih se razvela

Izvor: Instagram/ivanaelektra/screenshot

Pevačica Ivana Elektra, koja je napravila dužu pauzu u karijeri, svojevremeno je otkrila da je bivši muž lagao da im je ćerka bolesna kako bi uzimao novac. Sada zahvajuje Bogu što se "vodi kao neudata", ali otkriva i druge detalje iz propalog braka sa menadžerom koji je hteo da kontroliše s kim nastupa, ali i šta nosi.

"On je bio menadžer pre nego što smo se mi sreli, ne znam da li je škodila ili ne, ali kažem Bože hvala ti od kad sam razvedena, odnosno od kada se vodim kao neudata žena", rekal je pevačica i prisetila se kako joj je bilo u braku s njim kada je trebalo da bude poslovno angažovana.

"U ono vreme, znaš kad vide torbicu ispod miške kažu toplomerka. Neki ambiciozni dečkić vidi neku pevačicu, to su sve profili koji su hteli da se prikažu uz te pevačice, kao da im je falio publicitet. Pa budi nešto drugo, bavi se nekim drugim poslom, šta god radi, ali oni hoće da budu menadžeri i da budu važni. Stave tu toplomerku ispod miške, ugovaraju tezgu i ništa mi užasnije nije bilo nego kada mi je bivši muž rekao kada sam pošla na nastup u Švajcarsku šta će ti klavijaturista, idem ja. Kad je do toga došlo, ja sam rekla ne, ne želim takve sprdnje".

Ivana je nastavila: "Kad te upozna kao pevačicu, svima se to dopadne i svi imaju neke željice da je osvoje, pa onda da je ožene. Ali kad ti jednom kaže dokle ćeš ti da budeš neka gologuzanka pevačica? Pa šta dokle, pa dokle god budem mogla", rekla je Ivana za Grand.

Pevačica je ranije ispričala kako je izgledao njihov odnos kada su se razveli: "Kada smo se razveli, on nije hteo poslovno da se razdvojimo. Te 2009. snimila sam svoj najveći hit "Šampanjac" i počela uveliko da se promovišem. Tu pesmu sam snimala nezavisno od njega. Zato je i prošla. Počeo je da mi kupuje skupe poklone. Kupio mi je bundu, za koju sam mu vratila novac. On je radio sve da ja propadnem u poslu. Sabotirao me je na sve strane. Problemi su rasli i ja sam se 2009. sporazumno razvela. Potpisao je iznos za alimentaciju, koju ni danas, sedam godina kasnije, ne plaća. Završila sam priču s Dejanom. Mnogi su i dalje pokušavali da dođu do mene preko njega za nastupe, a oni se nisu realizovali jer on meni nikada ništa nije preneo, da su me zvali. Od 2015. prekida svaki kontakt sa mnom i ćerkom Lolom. Prestaje da daje alimentaciju. On je rekao, ako neću da se vratim njemu, neće da ima ništa s nama. Viđali smo se na sudu, ali je stalno nešto muljao. Izbegavao pojavljivanja. Širio je laži da je naša ćerka Lola preteško bolesna. Mislim da je na konto navodne bolesti naše ćerke uzimao novac. Lola je, hvala bogu, živa i zdrava. Meni je sve to bilo potresno. Počinio je veliki greh nad nama", rekla je pevačica ranije za Republiku.