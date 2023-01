RAZGOVORI SA SVEŠTENIKOM MI LIJEČE DUŠU: Milica Todorović otkrila koja KOLEGINICA joj je pomogla u tome

Milica Todorović obožava Božić, a odnedavno redovno odlazi u crkvu i mir pronalazi u razgovorima sa sveštenikom s kojim ju je spojila koleginica.

Pjevačica Milica Todorović je na početku 2023. godine priznala da mir pronalazi u razgovorima sa sveštenikom iz Stare Pazove s kojim su je spojili Seka Aleksić i njen suprug Veljko Piljikić, te otkrila i da li razmišlja o udaji.

"Mnogo sam srećna što su me Seka i njen suprug Veljko upoznali sa čovjekom kao što je otac Nikola. Od tada redovno idem u crkvu i razgovaram s njim. On mi je kao psiholog, njemu mogu sve da kažem. Liječi mi dušu", izjavila je pjevačica, koja ove godine nije postila za Božić: "Obično postim, ali ovog puta nisam uspjela, jer sam imala mnogo obaveza. Obratila sam se svom duhovniku, koji mi je rekao da nije problem ako preskočim neki post: 'Mila moja, nemoj da postiš ako radiš mnogo i ukoliko ne možeš da izdržiš post. Šta ćeš kad ti je takav posao. Nije to ništa protiv Boga'. Odmah mi je bilo lakše".

Milica ne krije koliko se raduje Božiću i pripremanju svega što ide uz ovaj praznik koji proslavlja u rodnom Kruševcu s porodicom: "Obožavam Božić! Tog dana je kod nas uvijek veselo. Unosimo badnjak u kuću, a onda pijučemo ispod stola kao pilići. Mama mijesi česnicu, jer ja nisam vrsna kuvarica, a i ne volim poslove u kuhinji. Probala sam da napravim česnicu, ali mi je uspjela tek iz trećeg puta". Budući da se Božić vezuje uz praštanje, priznala je i da postoji neko kome treba da oprosti. "Sa tom osobom nisam u kontaktu. Nadam se da ću jednog dana da smognem snage da joj oprostim. Ali postoji i jedan dečko koji meni treba da oprosti, a još nije. Riječ je o klavijaturisti Dinu iz Crne Gore, koji se naljutio na mene jer sam se našalila na njegov račun. Od srca sam ga molila za oproštaj, ali nije ga prihvatio. Mnogo mi je žao što mi je zamjerio šalu. Uvijek se izvinim kada pogriješim. Više volim da izgladim odnose nego da precrtam nekog iz života", iskrena je Milica Todorović, a najbliži i ove godine priželjkuju njenu udaju.

"Svi me pitaju kada ću da se udam, a ja ni dečka nemam. Zato sam ove godine poželjela da se zaljubim. Ne padam na fizički izgled ako sa dečkom nemam o čemu da pričam. U tom slučaju mi samo preostaje da ga uramim. Meni je odličan frajer glumac Vensan Kasel. Nije naročito lijep, ali zrači seksepilom. Vjerovatno sam sama i zbog toga što ne izlazim iz kuće. Bilo bi sjajno kada bi mi đuvegija došao na vrata stana u kom živim", našalila se pjevačica.