DEJAN JE UVEK BIO SREĆNIJE RUKE! Ovako Matići dočekuju Božić - Saša poštuje sve običaje, a ovome se NAJVIŠE RADUJE!

Saša Matić otkrio je kako će sa svojom porodicom proslaviti Božić, a prisetio se i kako je veliki praznik obeležavao sa svojim roditeljima i bratom Dejanom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Najradosniji hrišćanski praznik nalaže mnoge običaje, a u domu Matića poštuje se gotovo svaki. Saša Matić ističe da je u njegovoj porodici Božić omiljeni praznik, kao i da ga uvek dočekuju uz osmehe i na okupu.

Saša je postio ceo post, a tako vaspitava i svoje ćerke Aleksandru i Taru. Pevač se ovom prilikom prisetio i perioda kad su on i njegov brat blizanac Dejan slavili Božić kao deca i objasnio kako se ovaj praznik obeležava u njihovoj kući. "Sećam se da smo kao klinci išli kod bake u kuću, kao položajnici. Jedino je bila muka što u to vreme nije bio raspust za ove praznike, pa smo morali baš rano da ustanemo i da prvo odemo do bake, pa onda u školu na časove. Ustajali smo u šest, umesto u pola osam. Bilo je baš veselo", ispričao je.

"Mnogo volim božićne rituale i Badnji dan i veče. Ceo taj ritual je lep sam po sebi. Mi obično za Božić rano ustajemo i okupljamo se, pa nam dođu prijatelji. Više volim da neko dođe kod nas, nego da mi idemo negde. Svi se podjednako radujemo. Postio sam ceo božićni post. Svi smo porodično u duhu praznika. Dok su devojčice bile male, one su se najviše radovale. Božić je prilika da se svi okupimo. Moj tempo života je takav da šest dana u nedelji radim, a tu su konstantni nastupi i putovanja, te nemam često prilike da budem s decom. Što se tiče tradicije, ne razlikuje se mnogo od onoga kako slavi većina porodica. Poštujemo tradiciju i tome sam učio ćerke od malih nogu", nastavio je Saša.

Jedan od običaja za ovaj praznik je i lomljenje božićne česnice. Saša je otkrio i ko je u njegovom domu "večiti parajlija".

"Dejan je češće dobijao novčić nego ja kad smo bili mali. Bio je srećnije ruke. Prošle godine je starija ćerka izvukla paricu, pa se mlađa naljutila (smeh). Nije bilo nameštaljki nikakvih. Videćemo kako će biti ove godine."

Budući da radi punom parom i da je uveliko u pripremama za veliki koncert koji je zakazao za 8. mart, Saša ne krije da jedva čeka odmor.

"Hoću, ići ću na odmor. Odmah posle Božića ću uzeti tri nedelje."