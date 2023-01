LUKA I JA JEDVA ČEKAMO SVADBU! Sofija Milošević otkrila da ih posle praznika čeka MNOGO posla - "Volimo se sve više"

Sofija Milošević i Luka Jović će Božić provesti u Firenci, a već nakon praznika će početi sa organizacijom svadbe u Beogradu.

Izvor: instagram/lukajovic

Manekenka Sofija Milošević i fudbaler Luka Jović praznike će provesti u Firenci, a u ovoj godini ih čeka puno posla budući da planiraju svadbu i jedva čekaju taj dan. Manekenka ne krije koliko je uzbuđena zbog toga što će Luki s kojim ima dva sina konačno reći "da", ali otkrila je da ni prostor još nisu izabrali.

"Kao i svake godine, Badnji dan i Božić provešćemo s porodicom. Bićemo u Firenci, gdje će nam se pridružiti i naši najmiliji iz Srbije. Pošto tokom godine imamo mnogo obaveza, praznici su prilika da okupimo ljude koje volimo", rekla je Sofija, pa dodala da je svadba u planu za proljeće u Beogradu. "Luka i ja se sve više volimo i jedva čekamo da krunišemo svoju ljubav. Odmorićemo se za praznike, a onda slijedi organizacija svadbe. Još nismo izabrali prostor, čeka nas mnogo posla", rekla je Sofija, koja je zbog Luke spremna i da stane za šporet: "Obožavamo da jedemo, ali i da spremamo hranu. Za božićni ručak na stolu su uvijek pogača, sarme, ruska salata, pečenje... Što se tiče spremanja, svi se guramo u kuhinju i svi bismo da budemo uključeni u kuvanje. Ove godine ću ja mijesiti božićnu česnicu, a možda čak i savijati sarmu".

Sofija Milošević priznaje da je Luka uvijek srećne ruke i da izvuče novčić iz pogače, ali da ni oni ne odustaju. Pripremili su i božićne paketiće za sinove, a starijeg uvijek obraduju igračkama jer djeca to najviše vole.

"Porodica mi je uvijek na prvom mjestu i bez njih ne bih ni postigao profesionalni uspjeh. Imam maksimalnu podršku najbližih da ostvarim sve svoje ciljeve kad je riječ o fudbalu. Očekuje me nastavak sezone u Fiorentini, nadam se što boljem učinku, kako kluba, tako i svom ličnom. U martu počinju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Želja mi je da se srpska reprezentacija plasira na to takmičenje. Privatnim životom sam zadovoljan, samo neka ostane sve kako jeste", poručio je Luka Jović, a Sofija se osvrnula i na njen odlazak u Katar kako bi podržala dragog i srpsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u fudbalu: "Prvi put sam bila u toj državi i baš sam uživala. Naši momci su, kao i uvijek, bili sjajni, a atmosfera na stadionu fantastična. Nestvarna! Voljela bih da svako barem jednom u životu to doživi".