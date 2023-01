NAVIKAO SAM DA SE BORIM, PREZIREM OVU BOLEST: Poslednji intervju Zorana Kalezića - ovo mu je bila jedina želja

Pjevač Zoran Kalezić napustio nas je danas posle duge i teške bolesti

Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Zoran Kalezić, pjevač koji je pola vijeka bio prisutan na domaćoj muzičkoj sceni, preminuo je danas od raka pluća.

Proslavljeni pjevač o kanceru nije previše htio da priča jer je bio svjestan da se bori s veoma teškom bolešću, a krajem prošle godine je dao intervju u jednoj emisiji na Kurir televiziji, u kojem je otkrio da je svjestan situacije u kojoj se nalazi, "ali i opredijeljenja da živi na svoj način".

"Imam takav odnos prema životu, navikao sam da se borim. Otkako sam pošao odavde kao dječak, pa sve dosad, život me je tako vodio. Stalno sam se morao snalaziti, spašavao dušu od stvari koje su me dovodile do očaja Svjestan sam situacije u kojoj se nalazim, ali sam svjestan i opredijeljenja da živim na svoj način. Nisam naučio na život s kancerom, na hemoterapije i zračenja. Ja sam naučio da pjevam, iskreno imam prezrenje prema toj bolesti koja ljudima oduzima pravo na normalan život. Baviću se muzikom do svog poslednjeg dana, radio sam prethodne dvije godine znajući šta će me snaći. Ne znam kako umjetnik može da postoji bez takvog stava prema životu", rekao je pjevač i na kraju razgovora u Pulsu Srbije podijelio svoju želju.

"Želja mi je da još jednom dođem u Dom sindikata u Beogradu i svojoj publici kažem veliko hvala, makar to bilo i moje poslednje zbogom".