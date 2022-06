KALEZIĆ VODI BITKU ZA ŽIVOT: POSTOJE PROMJENE I NA KOSTIMA, ALI JA NE VJERUJEM!

Pjevač je otrkio kako se nosi sa teškom bolešću, ali i ko o njemu brine i šta mu daje snagu.

Zoran se više od godinu dana liječi se od karcinoma pluća, a uskoro počinje sa imunoterapijom.

“Prije nekog vremena sam se vratio iz Turske gdje sam radio PET skener. Postoje promjene na kostima, ali ja vjerujem i borim se. Uskoro ću put Beograda, na promociju mog novog albuma. Bezrezervno sam se oslonio na medicinu. Prijatelji i drugi ljudi dobre volje i namjera, sa svih strana svijeta mi savjetuju razne stvari, ali ja sam ovako odlučio. Dobro je što sam psihički stabilan, ‘guram’ to koliko mogu. Svaki čovjek koji je u ovoj situaciji, ponekad se osjeća kao da ga ‘degažiraju’ poput lopte, ali mora se realno prihvatiti stanje i suočiti sa njim”, započeo je priču Kalezić, pa je dodao:

“Nemam ja problem da o bolesti pričam. Ali, neke stvari su važnije, i trebalo bi da budu važnije od toga. Ja se bavim muzikom! To je moj život. I dok to budem mogao da radim i osjećam, ja ću biti živ. Neće mi to odrediti bolest. Odrediće mi ono u šta jedino vjerujem cijelog svog života, a to je pjesma, to je muzika.”

Iza sebe ima ogroman broj hitova, a sada planira izdavanje novog albuma.

Popularni pjevač je ispričao ko mu je najveća podrška u toku borbe sa teškom bolešću.

“Ovo nije samo priča o mojoj Ireni koja mi sada daje najveću snagu. To je jedna poštena, iskrena, ljudska, opšta priča o suštini, a to je ljubav. Nije tu bilo ni trunke želje da se ona impresionira, niti bilo koji drugi čovjek. Ispalo je, međutim, da je to jedna od najljepših interpretacija u mojoj karijeri. Ja to osjećam duboko, nosim u sebi, to je dio mene. Naša ljubav koja je rasla i još uvijek raste i u ovom iskušenju, naše priče pored kamina uz čašu vina, to je naše najveće bogatstvo. Djeca su na drugim stranama svijeta, svako dođe i ode… Šta bih ja sada radio da nemam nju, moju Irenu?”, zapitao se Kalezić.

On je istakao da je za svaku osobu važno da ima na koga da se osloni kada nije lako, pa se osvrnuo na ono što njegova supruga proživljava sa njim.

“Nije lako brinuti o čovjeku koji boluje. Sve se to preživljava, trči i juri, birokratija je kod nas komplikovana i naporna, ljekari, papiri… Nema kraja. Ako se nekome desi da ga partner napusti u bolesti, oni, u stvari nikada nisu ni bili pravi partneri. Ne može se ljubav, ako je prava, zaboraviti. Niti na neko dugme isključiti. Kako možete da prestanete da volite nekoga samo ako više ne može tako brzo da potrči na sto metara? Ljubav ili postoji, ili ne postoji. Došlo je neko vrijeme da pokažemo koliko valjamo, a koliko ne valjamo i kao pojedinci i kao narod. Ne treba nam niko drugi za to. Lažni moral vlada, on kod nas ne treba da se „zaliva“, uspijeva i bez truda. Ljubav je jedina istina koja nas može održati ljudima”, ispričao je pjevač za “eKlinika”.