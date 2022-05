SPAVAO SAM NA TOME DVA MJESECA I SIGURNO MI JE PRODUŽILO ŽIVOT: Pjevač o borbi s bolešću - "Ne želim da me ŽALE"

Zoran Kalezić je pričao o detaljima borbe s rakom pluća koju herojski podnosi i ni danas ne odustaje od muzike.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Zoran Kalezić se već godinama bori s opakom bolešću, kancerom pluća, ali uvijek je bio borac, pa tako i sada i od muzike koja mu je najveća ljubav ne odustaje, pa je čak vrijedno pripremio i novi album od devet pjesama.

Legendarni pjevač je rekao da njegovom bolešću treba da se bave isključivo ljekari, a da on živi onako kako je oduvijek živio, te da će se muzikom baviti do kraja života.

"Nikad nisam prestao da se bavim muzikom. Mene bolest ne interesuje, time neka se bave ljekari, neka oni liječe moje kancere kako znaju, ja ću da živim ovako kako živim do kraja. Ne želim sažaljenja, prkosim svemu ovome što je dijagnoza, prkosim, jer pripadam onim ljudima koji su riješili da se bave najljepšom stvari, a to je muzika. Ja sam pripremio CD sa devet novih pjesama, a najponosniji sam na baladu koju sam posvetio ženi Ireni - 'Pjesma o Ireni', koja će biti nešto najljepše što sam uradio u karijeri", kaže Zoran, kojem se posle 25 godina javila Natalija Preočanin Samardžić, autorka nekih od njegovih najvećih hitova, "Šta će meni vino" i " Drugovi, meni se ne pjeva". Ponudila se da mu pomogne u borbi protiv kancera, a napisala mu je i novu pjesmu koju je posvetio supruzi.

"Zamislite da mi se ta žena javi posle 25 godina, a pozvala me je zato što je u medijima pročitala da bolujem od kancera. Natalija je bila zabrinuta za moje zdravlje, te se sama ponudila da mi pomogne, što je na kraju i uradila. Ona i naš kum, inače sveštenik Gojko Perović, koji je kum mojoj supruzi Ireni, nabavili su mi Nektarijevo jastuče, koje kruži svijetom. Da znate, to je velika svetinja i ja sam na tom jastučetu spavao dva mjeseca. To mi je sigurno produžilo život, kao i moj pozitivan stav o svemu ovome", smatra Kalezić, koji ističe da nikada nije pjevao zbog popularnosti i lajkova, te da mu je muka od onoga što se danas promoviše. S tim u vezi, želi da njegov novi album bude edukativan za mlađe kelege, jer muzici treba da daju cijelog sebe.

Izvor: YouTube/ RTS Najlepše narodne pesme - Zvanični kanal

Zoran Kalezić je autor najljepših ljubvnih balada, a kaže da se on, kao muškarac, nikada nije stidio ljubavi.

"Znate koga mi je žao najviše? Nikad babu i đeda nisam vidio zagrljene. Zar to nije grijeh, i oni su se voljeli. E, sad je situacija drugačija. Crnogorci guraju kolica, a majke nose torbice i šetkaju se pored oca i bebe. Moja vječna tema je ljubav, uvijek bila i ostala. Ne znam šta bih da nema moje Irene. Ja javno to kažem zbog onih kojih je to stid da kažu, koji ne znaju da poštuju jednu majku i ženu, ne mogu da shvatim čega se oni stide. Moje kolege, da bi bile popularne, često imaju izjave od kojih se grozim. Često pominjem izjavu poznatog glumca Pola Njumena: 'Zašto da napolju jedem brzu hranu, kad kod kuće imam najljepši biftek'. Ja sam najčasniji muž na prostoru bivše Juge, već jedanaest godina sam s mojom Irenom, ni pogledom je nisam prevario niti sam poželio ikad i vrlo sam ponosan na to", poručio je pjevač.