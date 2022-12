BOLJE BI JOJ BILO DA REKLAMIRA PEĆI! Božinovska o koleginici za koju se priča da TRAŽI POKLONE da bi došla u emisiju!

Pevačica Goca Božinovska prokomentarisala je priče da neke njene kolege traže novac kako bi se pojavili u nekoj emisiji.

Izvor: TV Pink / screenshot

Već neko vreme se u javnosti sprekuliše o tome da poznati uzimaju novac kako bi gostovali po emisijama, a na meti se posebno našla Nada Topčagić za koju se priča da za gostovanja traži razne poklone zauzvrat. Ove priče je prokomentarisala Goca Božinovska koja je istakla da se radi o simboličnoj cifri.

"RTS plaća ta gostovanja tek toliko za prevoz, simboličnih 2.000 dinara, to je smešna suma. Nada je ljuta zbog nepravde koju trpi godinama - da samo pet pevača peva na trgovima za praznike, dok su drugi zapostavljeni. Nada je legenda, ja bih pre otišla nju da slušam nego ove druge. Ona, da hoće, tri arene bi napunila. Ona je veseljak, lafčina i drug, obožavam je. To sa naplaćivanjem gostovanja je njen čist revolt. Mada, ako mi stariji nismo dosad dovoljno zaradili za peć i ostalo, onda šta da kažem. Bolje bi joj bilo da reklamira peći, kao Miroslav Ilić, onda bi i ona dobila tu peć, koju toliko želi", rekla je Goca za "Kurir Star" i otkrila zašto se ona nije pojavila u emsiji Kristijana Golubovića.

"Zvao me je za njegovu emisiju, ali sam bila sprečena zbog bolesti. Iskreno ne znam ni koji je to tip emisije i šta ja tu treba da pričam i o kojoj temi. Ja koliko znam, Kristijan je dobar momak, bori se za sebe i ja bih iz tog razloga otišla da ga ispoštujem. Kroz njegovo učešće u rijalitiju sam ga zgotivila, ali eto, ni on sa budalama ne može da izađe na kraj, ali ne može da se iskontroliše nikada i onda on ispadne grbav. Ni ja ne bih mogla da se kontrolišem tamo. Jedino se drže Mića i Zorica, gde će oni da se biju tamo sa nekim", objasnila je Goca koja će uskoro dobiti još jednog unuka.

Goca Božinovska koja je nedavno završila u gipsu, bila je prijateljica pokojnom fudbaleru i treneru Siniši Mihajloviću, a za medije je otkirla kako joj je on za vreme sankcija pritekao u pomoć, što ona nikada neće zaboraviti.