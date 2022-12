"NEMOJ DA ŠALJEŠ PORUKE MOM DEČKU" - Voditeljka u centru skandala zbog AFERE s Dejanom, a ovako ju je bivši IZDAO!

Voditeljka Tamara Galijano našla se u žiži interesovanja javnosti kada je rekla da je u vezi sa Dejanom Dragojevićem, a otkrila je i da je ranije imala vezu s dečkom koju ju je izdao.

Izvor: Instagram/tamaragalliano/TV Pink

Kada su u javnost isplivale fotografije Dejana Dragojevića s novom devojkom, voditeljka Tamara Galijano se odmah oglasila i rekla da je ona nova izabranica pobenika Zadruge s kojom je stupio u vezu posle raskida s Aleksandrom Nikolić. Međutim dva dana nakon njene izjave oglasio se i Dejan koji ju je demantova i brutalno izvređao. Voditeljka je istakla da je mislila da će Dejanu imponovati njena izjava, a jednom je u javnosti progovorila o svojim vezama i prisetila se jedne u kojoj je njen partner vodio dvostruku život.

Tamara je svojevremeno u jednom intervjuu progovorila o nekadašnjem partneru koji ju je izdao - "Danas sve pripisujem mladosti i neiskustvu. On je bio moja prva veza, imali smo po 20 godina, živeli smo zajedno, da bi me nakon dve godine zabavljanja, pozvala devojka i rekla: 'Zašto se ti čuješ sa mojim dečkom? Nemoj više da mu šalješ poruke i da ga uznemiravaš'. Odgovorila sam joj: 'Ne znam ko si, ali ja sa njim živim dve godine'. Šokirala se. Pitala me je da li možemo da se upoznamo, srele smo se i saznale sve. On je živeo dvostruki život. Zabavljao se šest meseci i sa mnom i sa njom", rekla je Tamara koja je bivšeg dečka upoznala u svom rodnom gradu gde su oboje studirali.

On je poreklom iz drugog grada u koji je stalno odlazio vikendom - "Govorio mi je da ide kod roditelja, a zapravo je to vreme koristio da bi se video sa njom. Njoj kaže da je na Kopaoniku, a on sa mnom u Beogradu".

Međusobni razgovor otkrio je mnoge tajne i doveo do razjašnjenja - "Rekla je ona meni tada njegov plan: 'Javio mi je da ćemo u petak otići na Zlatiboru'. Nema ništa od toga, idemo on i ja tog dana na večeru i tada ću mu reći sve. I rekla sam mu: 'Znam istinu'. Počeo je da plače, da se izvinjava. Meni je u suštini najviše značilo da prizna šta je radio. Ipak smo mi dve godine proveli zajedno, putovali... Bilo mi je bitno da prestane da me laže. Naravno, raskinula sam sa njim", otkriva Tamara.

Tamara i druga devojka otkrile su i kako je njihovom zajedničkom bivšem momku uspevalo da živi na dva koloseka - "Kaže ona meni da joj je rekao da je Novu godinu dočekao na Kopaoniku, a on tada bio sa mnom u Beogradu. Da bi je ubedio, slao bi joj fotografije planine koje bi našao na internetu. Govorio bi joj nekad i da je u vikendici sa prijateljima i koristio istu metodu sa fotografijama", prisetila se voditeljka.

"NEMOJ DA ŠALJEŠ PORUKE MOM DEČKU" - Voditeljka u centru skandala zbog AFERE s Dejanom, a ovako ju je bivši IZDAO!

Ona je istakla da pre šokantnog saznanja nije sumnjala da joj je dečko neveran. Kasnije je shvatila da je bilo nagoveštaja - "Stalno bi mi proveravao telefon, čitao poruke, pitao sa kime se čujem. Znate kako kažu, napad je najbolja odbrana. Veštački bi izazivao svađu, a onda to koristio da ode negde za vikend da se odmori od stresa. Nisam tada shvatala šta radi nego bih patila nakon naših rasprava. Ona i ja se danas smejemo tome", rekla je Tamara, a bivši dečko koji je nakon razotkrivanja njegove preljube brzo uplovio u novu vezu, kao i ona, oženio se šest meseci nakon raskida sa voditeljkom.

Javnost Tamaru pamti i po sukobu sa ocem Maje Marinković, Takijem koji je čak i hteo da tuži voditeljku jutarnjeg programa RED TV, jer je je na specifičan način komentarisala ponašanja njegove ćerke i tadašnjeg dečka Bilala Brajlovića. On je zbog nje demonstrativno napustio studio, ali naposletku ipak su uspeli da smire strasti i da pronađu zajednički jezik.