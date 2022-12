NIJE MI JASNO, MISLILA SAM DA ĆE MU IMPONOVATI: Oglasila se voditeljka posle bruke s Dragojevićem - Ništa nisam uradila!

Voditeljka koja je proteklih dana tvrdila da je u vezi sa Dejanom Dragojevićem, zbunjena zbog njegove reakcije na "lažnu vijest"

Izvor: Instagram/tamaragalliano

Dejan Dragojević demantovao je vezu sa voditeljkom Tamarom Galijanom, koja je proteklih dana otkrivala detalje njihove romanse. Nakon što je on poručio "da je ćutao dva dana" i da mu je "dosta djevojaka koje se slikaju po splavovima", oglasila se i Pinkova voditeljka Tamara Galijano.

"Iskreno, zatečena sam, jako je neprijatno. Bez veze mi je. Toliko je ružno sa njegove strane, da me naziva tako, da li ima razloga za to?Ja njemu ništa nisam uradila, nisam nijednu izjavu dala novinarima. To je otišlo predaleko. Ja sam se sprdala na tu temu u emisijima, tri dana u emisiji govorim 'moj medijski dečko'", priznala je ona i dodala:

"Nisam u priči, svi se smijemo, vidimo da je fejk priča. Ja sam njega prvi dan kad je izašla vijest pozvala, on mi se nije javio. Napisala sam mu: 'Čovječe, ovi nas smuvali, mi se ni ne poznajemo', ne znam ni da li me je 'sinovao', nije ništa odgovorio. Ja sam mislila da to njemu vjerovatno sad imponuje zbog trenutne situacije zbog Aleks, meni je to okej, jer nemam bukvalno nikog, slobodna sam, nemam ni kučeta ni mačeta, muža, djecu. Vidim da se ne odaziva, meni je bilo okej, zbog emisije da ispromovišemo. Rekao je da će doći u emisiju kod nas, tako da mi je još više bez veze sad. Stvarno ne znam šta sam mu uradila, nisam iz te priče".