NAPRAVIO JE MENE, PA PRIZNAO DA JE GEJ! Glumica iznenadila priznanjem u emisiji uživo - "Majka je pokušala DA SE UBIJE!"

Eva Ras priznala je u emisiji "Puls Srbije" na Kuriri televiziji da je njen otac gej, kao i da je to priznao njenoj majci.

Glumica Eva Ras gostovala je u emisiji "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji i još jednom pred kamerama podelila deo svoje privatnosti.

Nedavno je za medije govorila o muvanju na društvenim mrežama, priznala da je probala kokain, a sada pričala o trenutku kada je njen otac priznao da je gej. Istinu o svom ocu saznala je sa 22 godine, a majka joj je branila da ga viđa. Takođe, rekla je i da je njena majka to veoma teško podnela, kao i da je govorila da će se ubiti.

"Moj otac se pokazao kao divan čovek. Majka je kada smo to saznali govorila da će se ubiti ako budem imala kontakt sa njim. On je rekao da to ne smemo da dozvolimo i da ne možemo više da se viđamo. Napravio me je kad je imao 18 godina. On tada nije ni znao da je homoseksualac. Nikada sebi nije oprostio što je razočarao moju majku", otkrila je glumica.

"U to vreme se sve to krilo. Ja sam imala 22 godine kada sam to saznala i da su ti njegovi partneri poseban soj ljudi. Da ne možemo da ih osuđujemo i nabijamo na kolac kao u srednjem veku. Ja od tada imam razumevanja za homoseksualce, jer oni nisu to zato što žele da budu, već se sa tim rađaju. Oni su ljudi vrlo obrazovani i čak vrlo lepi. Moj otac je ličio na mladog Breda Pita. Ja sam se strašno ponosila što ja nisam imala ni 22 godine, a on 40. Svi tada imaju očeve koji su oronuli, a moj otac onako nabildovan i lep", kaže Eva.

