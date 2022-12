SLAVILA ROĐENDAN S NOVIM DEČKOM, VEĆ JE BILA TRUDNA! Isplivala privatna fotka Anđelke Prpić i kuma - govori VIŠE OD REČI

Anđelka Prpić čeka dete s najboljim prijateljem bivšeg muža koji im je kumovao na venčanju i navodno je u petom mesecu trudnoće.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumica Anđelka Prpić dospela je u žižu javnosti zbog saznanja da je trudna sa najboljim prijateljem bivšeg supruga Darija Prpića od kojeg se razvela pre dve godine nakon devet godina braka, a u pitanju je njihov venčani kum koji im je kumovao 2011. godine.

Navodno su u vezi još od marta ove godine, a Anđelkin novi partner je, kako mediji prenose, bio jedanaest godina u vezi pre nego što se desila ljubav s glumicom i njen bivši suprug trebalo je da mu kumuje na venčanju. Nedavno je u javnost isplivala fotografija na kojoj su bili zajedno u provodu, a sada i dokaz da je glumica u oktobru proslavila 38. rođendan u restoranu s prijateljima, a prisutan je bio i izvesni M. Ž.

Na osnovu fotografije se da zaključiti da su već tada bili nasmejani i srećni, a objavio ju je jedan od gostiju s proslave.

"Anđelka je u petom mesecu trudnoće, a otac deteta je nekadašnji blizak prijatelj njenog bivšeg supruga. M.Ž. i on su bili najbolji prijatelji i trebalo je da i on njemu kumuje na venčanju sa ženom s kojom je bio 11 godina, ali pošto su se rastali, do venčanja i kumstva nije ni došlo", otkrio je ranije izvor za Kurir.

Pogledajte kako izgleda njen novi dečko s kojim čeka dete!