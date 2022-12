HTELA SAM DA POSTANEM MAJKA: Posle skandala otkrila zašto se povukla i ko je PRVI PONUDIO POMOĆ njenima kad je uhapšena!

Romana Panić je zbog pljačke bankomata završila u zatvoru u Australiji, a dve koleginice su ponudile pomoć njenim roditeljima.

Izvor: Instagram/romana_panic

Pevačica Romana Panić povukla se sa scene pre nekoliko godina, a prošle godine je dospela u javnost ne zbog novih pesama, već zbog skandala koji se desio u Australiji. U pitanju je pljačka bankomata u kojoj je učestvovala sa svojim partnerom, nakon čega su oboje bili uhapšeni, a po deportaciji u Srbiju je i sama javno govorila o onome što se desilo.

"Nisam ni smatrala da nisam na sceni, ali sam se povukla 2017. i sticajem okolnosti otišla u Italiju, gde sam živela u Firenci dve godine. Tada mi je trebalo da se izdvojim, jer već godinama nisam snimala. Jesam neke singlove, ali to nije bilo propraćeno. Pesma 'Duga' je 2011. napravila pravi bum i postala megahit, a posle toga nijedna pesma nije dostigla takav uspeh. Htela sam privatno da se ostvarim na nekim poljima, a nekad treba preseći i povući se. Kada sam gledala sve iz drugog ugla, shvatila sam da je moj životni odabir muzika. Povratak sam učestalo planirala od 2020, od tog sudbonosnog povratka iz Australije, i tada su mi se javili mnogi autori da mi nude pesme. Međutim, nisam htela ništa na silu da radim, a pošto sam bila medijski zastupljena, svi su smatrali da treba to da iskoristim. Ali ja nisam taj tip", izjavila je Romana, koja je otkrila ko se sa estrade prvi obratio njenim roditeljima nakon saznanja da je u zatvoru i ponudio pomoć.

"Kada sam se vratila iz Australije, saznala sam da je prvo Lepa Brena sa Sanjom Đorđević kontaktirala moje roditelje i da su rekle da su tu šta god da mi treba. To su neke stvari koje ne možeš da zaboraviš. Braja me je čak podržao i javno, obećao je čak i pesmu. Bilo je i onih koji su me ispljuvali, pominjali su da sam ja nešto što nisam. Nema veze, ne mogu svi da te vole. To mi je davno rekla i Verica Rakočević", otkrila je pevačica koja se povukla iz javnosti i sa planovima da postane majka.

"Htela sam da postanem majka u nekom trenutku, ali mi to nije pošlo za rukom. Otom potom. Bilo je pokušaja, ali tako se desilo, onda se desila i korona, pa nesretna Australija, i onda sam u jednom trenutku rekla da želim da napravim povratak, snimim pesme... Partner me je, naravno, podržao. I on smatra da ja imam nezasluženo mesto u odnosu na moj kvalitet. Zato je rekao da je spreman sve da učini da dobijem sve nagrade za svoj kvalitet", izjavila je Romana Panić.

