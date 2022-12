"OVO JE PORODIČNO PROKLETSTVO": Jovana Jeremić o poslednjem susretu s Laćom - Nije govorio o tome, ali SVI SMO ZNALI

Jovana Jeremić je nedavno ugostila pokojnog Milana Laću Radulovića u svojoj emisiji, pa je otkrila kako je izgledao taj susret.

Vest da je Milan Laća Radulović pronađen mrtav u Tel Avivu nema koga nije potresla danas u Srbiji. Pre nekoliko dana je otputovao s društvom iz Novog Sada, a njegov nestanak je prijavljen 12. decembra, preneli su mediji.

Milan Laća Radulović bio je sin pokojne Marine Tucaković i Aleksandra Fute Radulovića, a njegov prerani i iznenadni odlazak zavio je estradu u crno. Od majčine smrti je često bio prisutan u medijima, a nedavno je gostovao i kod Jovane Jeremić u "Novom jutru", pa se tim povodom oglasila i voditeljka koju je ova vest šokirala i rastužila.

"Mi smo bili dobri, bio mi je gost nedavno u emisiji. Ovako je bio problematičan, to je tačno, ali prema meni je bio strašno dobar. Uvek je voleo tako ekcentrične, neobične ljude, a spadala sam u tu grupu i uvek je govorio da je voleo da dođe kod mene, jer se osećao kao kod kuće", ispričala je Jovana Jeremić i izjavila da postoji mogućnost da "Radulovići nose porodično prokletstvo".

"Žao mi je mnogo cele ove sudbine te porodice. Sahranili su već jedno dete... Znam da je težak momenat, ali ovo je prokletstvo neko! Koje, odakle, koje koleno... Zato kažem, u životu ljudi treba da paze kako žive. Ono neće pogoditi mene, već moje dete, zato se trudim da živim ispravno, zato imam i mnogo neprijatelja. Neću da moja ćerka nosi neku karmu", smatra Jovana, koja je otkrila da li joj se prilikom poslednjeg susreta Laća požalio na nešto.

"Nije mi se žalio ni na šta tada kad smo se videli. On nikada nije ni govorio da je narkoman, a svi smo to znali. Žalosno što ću to reći, ali mislim da su obojica sinova doprineli tome da se Marina razboli", izjavila je Jeremićeva.