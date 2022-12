PIMPUJE U KORSETU I OBRAĆA SE MESIJU! Jovana Jeremić "lumpovala" u programu uživo - spomenula i Maradonu! (VIDEO)

Jovana Jeremić usred Jutarnjeg programa učila da pimpuje loptu, a u opisu snimka ostavila je posebnu poruku o kojoj se priča.

Izvor: Profimedia/instagram/jeremicjovana

Svetsko prvenstvo u Kataru završeno je trijumfom Argentine nad Francuskom, dok je titula najboljeg igrača otišla u ruke slavnog fudbalera i člana pobedničke reprezentacije Lionela Mesija.

Širom Argentine slavlje još uvek ne staje, a poznati Srbi čestitali su im na pobedi. Pored Novaka Đokovića i brojnih drugih velikih faca u svetu sporta, ali i šou biznisa istakla se i voditeljka Jovana Jeremić o kojoj od juče bruje mreže. Ona je tokom Jutarnjeg programa koji vodi tip top doterana učila da pimpuje loptu, a nakon emisije objavila snimak na svom Instagramu.

Naravno, video je ispratila i posebna poruka. Jovana je u svom stilu komentarisala pobedu Argentine, a naročito Mesija kojeg je i tagovala u objavi.

"Lionel Mesi smatra se najvažnijim igračem u istoriji fudbala. Međutim, mnogi navijači dovode u pitanje da Argentinac nikada nije osvojio Svetsko prvenstvo. što je titula koja ga deli od najistaknutijeg čoveka svih vremena. Večeras će promeniti taj rezultat! Engleski časopis "Four Four Two" objavio je izveštaj u kojem se Leo istakao kao najvažniji fudbaler u istoriji ostavljajući Dijega Armanda Maradonu na drugoj poziciji", napisala je Jovana.