BRIGA ME ŠTA MOJI KAŽU ZA KAĆU: Folker progovorio o porodici - "Ne žive oni s njom, nego ja!"

Pevač Darko Lazić oglasio se povodom govorkanja da se ne viđa s porodicom od kako je u vezi sa novom devojkom

Izvor: Instagram/darkolazicoffical

Folker Darko Lazić navodno u poslednje vreme retko obilazi majku Branku, iako ne živi daleko od njega. Nedavno se pisalo da pevačeva majka ne zna da se oženio Katarinom Stojanović s kojom je obnovio vezu nakon više godina.

Pevač je ovim povodom rekao da "ne oseća potrebu da bilo kome polaže račune: "Kad čovek oseti pravu ljubav, nikome se ne pravda. Kaća je starija od mene, nema niko od nas više vremena za greške", rekao je Lazić ranije i dodao:

"Mene briga i za to da li moji kod kuće prihvataju Kaću. Ne žive oni s njom nego ja. Prvi put se osećam da sam stvarno zaljubljen. Ranije sam samo mislio da je tako, ali sam zapravo bio nezreo i nisam to shvatao na pravi način. Boli me uvo kako će bivše da protumače ovo što sam rekao. O njima sve najlepše".