MAJKA I SESTRA MI TESTIRALE VJERENICU, IZBACIO SAM IH SA VJENČANJA! Prvo se "izvinile"

Muškarac otkriva da je zbog neslane šale i testa za njegovu vjerenicu izbacio majku i sestru sa vjenčanja.

Izvor: Kurir

Postoji bezbroj nepredvidivih situacija na vjenčanju, ali šta bi moralo da se desi da odlučite da sa svoje ceremonije izbacite najbliže članove porodice? To je uradio jedan 33-godišnji muškarac koji nimalo ne žali zbog svog poteza. Svoju priču objavio je na Reditu i kako je objasnio, razlog je "šala koja je otišla predaleko".

U samom uvodu istakao je da dolazi iz velike porodice, koju mahom čine ženski članovi - tetke, rođake, majka, maćeha, polusestra i baka. Poznate su po tome da konstantno zbijaju šale i vole da zadirkuju svakoga ko je "nov" u porodici. "One su kao neka toksična jedinica zadirkivale i zafrkavale svaku novu ženu koja uđe u porodicu postavljajući joj 'testove' da bi vidjele da li ta nova žena zaslužuje da bude dio familije", napisao je.

Čim je upoznao sadašnju suprugu, svojoj porodici je izričito stavio do znanja da ne smiju da se šale toliko sa njom, jer njihov način humora često prelazi u krajnje neprijatne situacije. Ipak, njegova porodica je vjerenicu komentarisala ni manje ni više, nego na Fejsbuku. Kada je saznao, naterao ih je da joj se izvine, ističući da ih neće pozvati na vjenčanje ako to ne učine. "Sve su se odmah izvinile i donijele poklone za moju ženu", ali na vjenčanju je usledio haos.

Ženski članovi njegove porodice su se dogovorili da dođu u bijelom, želeći da isprate reakciju mlade. Muškarac je objasnio da je to trebalo da bude "poslednji test" za nju, ali i da je on to saznao prije same ceremonije. Upozorio ga je brat, a muškarac je jasno stavio do znanja da "niko neće prisustvovati vjenčanju ako se tako nešto dogodi".

"Prijetio sam da ću preduzeti oštrije mjere i moja mama je bila ljuta, govorila mi je da se sklonim, ali je nisam pustio unutra. Natjerao sam je da ode dok su muškarci u porodici gledali zapanjeno. Moj tata je bio na mojoj strani i podržao me je. Moj rođak me je kasnije osudio na društvenim mrežama rekavši da sam izbacio sve žene sa vjenčanja jer je moja žena bila toliko nesigurna da nije mogla da podnese prisustvo drugih žena na svom vjenčanju", otkrio je i izazvao podijeljena mišljenja na društvenim mrežama.