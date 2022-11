VERENIK MI JE UKRAO VENČANICU, NEĆETE VEROVATI ŠTA JE S NJOM URADIO: Mlada otkrila ŠOK DETALJE, ali jedan je baš JEZIV

Priča kojaje šokirala korisnike Reddita! Jedan mladoženja je ukrao mladinu venčanicu i vrtio je u prodavnici, a evo šta mu je bilo objašnjenje...

Izvor: Shutterstock/alexander_dyachenko

Društvene mreže su postaje svojevrsne ispovedaonice i savetovališta, pa tako ćete na njima često pročitati veoma intimne ispovesti a koje se obično tiču braka i porodičnih odnosa. Pa tako je jedna korisnica Reddita otkrila i u kakvoj neprijatnoj situaciji se našla par dana pred venčanje, a koja je bilo toliko strašna da je obustavila sve i raskinula sa mladoženjom.

Kamen spoticanja u ovoj priči bila je venčanica, a evo šta se tačno dogodilo. Tik uoči venčanja, mlada je primetila da joj nedostaje venčana haljina u ormaru. Vrlo brzo je saznala istinu - mladoženja je uzeo i vratio u radnju! Objašenjenje koje je dao, navelo je da se zapita sa kim to planira da provede ostatak života. Zapravo, nesuđeni mladoženja rekao da misli da se "bespotrebno razbacuje novcem".

"Ovo zvuči kliše, ali još od detinjstva sam sanjala da imam prelepu venčanicu, a sada sam to mogla samoj sebi da priuštim. Ali, moj verenik misli da nije u redu da trošim par hiljada dolara na haljinu koju ću obući samo jednom", napisala je korisnica Reddita, dodavši da je cena njene haljine zapravo vrlo uobičajena i da ni u kom slučaju ne spada u skupocene.

Mladoženji ne samo da je haljina bila preskupa, već je proširio priču i dodao da je "neodgovorna prema novcu", kao i da je već dovoljno potrošila na šminku, frizuru i nakit.

"Dan nakon kupovine venčanice, primetila sam da je nema u ormaru. Izbezumila sam se. Bila sam šokirana. Pitala sam ga gde mi je venčanica, a on mi je rekao da ju je vratio u prodavnicu. Pitala sam ga zašto je to uradio, a on mi je rekao da misli da je haljina smešno skupa i da ja bacam novac", rekla je nesuđena mlada i dodala da je novac od haljine zadržao, u čemu ga je podržala njegova majka.

Uprkos pokušajima da izglade stvari, nisu uspeli da nađu zajednički jezik, pa je tako mlada "digla sidro" i ostavila verenika. Ovu njenu priču komentarisalo je na hiljade korisnika Reddita, a većina je podržala njenu odluku da ga ostavi.

"Jednostavno, ne smeš da se udaš za takvog čoveka", "Ne verujem da je zadržao novac od venčanice", "Bože, kakav čovek", "Ovo je dovoljan i jasan znak da treba da ga ostaviš", pisali su joj.