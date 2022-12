PLAKAO SAM NA SAV GLAS I GOVORIO DA ĆE BITI BOLJE! Pevač nikad iskrenije o RAZVODU - "Ćerki još nismo saopštili!"

Vladan Savić, pevač iz grupe Magla bend, otvorio dušu i govorio o teškim trenucima, ali i razvodu.

Vladan Savić, pevač iz grupe Magla bend nedavno se rastao od nevenčane supruge Jovane Jocić, sa kojom ima ćerkicu Anđeliju i u svojim intervjuima istakao da ne postoji šansa za pomirenje.

On priznaje da mu je rastanak vrlo teško pao. Pevač je istakao i da je s Jovanom ostao u dobrim odnosima, ali da nikada više neće biti par. Uz pomoć stručnjaka prebrodio je težak period, a sada govorio i o svojoj borbi da se, kako kaže "vrati u kolosek". "Hteo sam ovim projektom da zaključam temu Jovane i mene, nas dvoje imamo super odnos, sve je okej, naše dete je srećno, Jovana je srećna, ja sam srećan, sve se završilo, svako je krenuo svojim životom. Imamo dete koje je najbolje na svetu, koje volim najviše na svetu, koje kad izgovori pred spavanje: 'Tata, je l' ti voliš da te češkam', to je nešto za šta živim. Jovanin i moj dogovor je da ne spominjemo više jedno drugo, to je dogovor od rastanka", rekao je on u Premijeri.

Jovana već uživa u novoj vezi, dok Vladan nikako ne uspeva da pokupi konce svog života, ali i dalje veruje u ljubav. "Nisam upoznao njenog partnera, kad bude to trebalo da se desi, desiće se, nemam ništa protiv momka, meni je najbitnije da je Jovana srećna jer će i dete biti srećno. Nije mi se desila ljubav još ali verujem da će mi se desiti, verujem u ljubav za ceo život. Nije mi se desilo apsolutno ništa, što bi ljudi rekli, ni da me dirne, možda ja tako trenutno zračim. Nemam nedeljno jedan dan za sebe, puno nastupamo, kad ne nastupamo provodim vreme sa detetom", rekao je pevač i dodao da ćerki još ništa ne govore kada je u pitanju njihov rastanak:

"Anđelija je mala, nismo joj ništa objasnili, shvatila je da mama i tata žive na drugim lokacijama, nismo razgovarali, mala je da bismo pričali na tu temu. Činjenica je da ćemo verovatno ići kod nekog porodičnog psihologa da nam malo sugeriše i pojasni kako da postupimo, na koji način da saopštimo. Možda i ne treba nikad saopštiti: 'Mi smo se rastali, ne volimo se. Mama i tata se ne vole', prosto treba pustiti vreme."

Vlada je priznao da je prethodnu Novu godinu dočekao u suzama, a sada sebi želi samo zdravlje.

"Prošle godine posle nastupa na dočeku došao sam kući, pojačao muziku do kraja da me ne čuju komšije i plakao na sav glas i govorio sebi: 'Biće bolje ove godine', jeste bolje ove godine u drugom delu. Želeo bih zdravlje, samo zdravlje", bio je iskren pevač.

