ŠOKIRAO! JAVNO OTKRIO S KIM JE PREVARIO PEVAČICU! Priznao Zorici ko je 14 godina starija LJUBAVNICA - "Je l' me zezaš?"

Bojan Boki Simić pred kamerama Zadruge priznao je Zorici Marković ko je žena s kojom je prevario pevačicu Ivanu Šašić.

Bivši muž Ivane Šašić našao se u centru skandala kada je otkriveno da je pevačicu prevario sa 14 godina starijom ženom od nje dok je ona boravila u jednoj sezoni Zadruge. On je tada izneo silne prozivke na račun bivše supruge i rekao da je pevačici pomogao u njenoj karijeri, otkrio šta je rekao na sudu tokom procesa razvoda, a zatim je Ivana uzvratila i objavila prepisku s Bojanom i pokazala tetovažu koju joj je posvetio.

Ubrzo nakon celog skandala Bojan Boki Simić je ušao u rijaliti program Zadruga, gde je odmah "navalio" na jednu učesnicu, a sada je u razgovoru sa Zoricom Marković otkrio da je žena s kojom je prevario Ivanu medicinska sestra.

"Ma to je Mira, radi u bolnici u Banjici. Ona je tripovala da će da se uda, posle deset dana. Ma meni nije to trebalo, to njih možda u dvorište doveo", rekao je Bojan, a Zorica je bila šokirana - "Je 'l me zezaš?".

"Pa naravno da ne", rekao je Boki.

Ivana Šašić šokirala je javnost kada je na društvenim mrežama objavila da se razvodi od Bojana Simića (41), s kojim je bila u braku pet godina. Šašićka nije želela da se o njenom razvodu spekuliše, već je otkrila da ju je suprug prevario i to sa starijom od njega čak 14 godina.

"Ja protiv te žene nemam ništa, mi smo se čule. Lagao je,muljao, petljao. Meni je govorio da nista nije kriv, a prijateljima priznao da me je ipak prevario. Prevara kao prevara, i nije bauk, mnogi je oproste. Ja izdaju ne praštam", objasnila je Ivana tada na svom Fejsbuk nalogu.

