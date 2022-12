PSIHIJATAR MI JE POMOGAO! Priznao da se nikada neće pomiriti s Jovanom i progovorio o POROCIMA: Ne želim da ih ostavim!

Pjevač Vladan Savić iz Magla benda otkrio je ko mu je pomogao da prebrodi težak period i progovorio o porocima.

Izvor: Kurir TV printscreen

Vladan Savić iz Magla benda nedavno se rastao od nevjenčanje supruge Jovane Jocić, sa kojom ima ćerkicu Anđeliju i priznao da ne postoji šansa za pomirenje. On je istakao da je s Jovanom ostao u dobrim odnosima, ali da nikada više neće biti par. Pjevač je sad otkrio da li su pjesme njegove grupe autobiografske.

"Nisu u potpunosti autobiografske, ali jedan od momenata je na neki način da obilježim, da zauvijek ostane taj neki najlošiji i najteži period mog života do sada, nadam se da neće biti težih", ispričao je Vladan Savić i otkrio da li je još uvijek poročan - "Sa alkohom se više ne borim, ali cigarete nisam još ostavio i ne želim, ostaviću ih kada to budem želio, a sa alkoholom sam se pozdravio odavno".

Vlada je otkrio i ko mu je sve pomogao u teškim periodima: "Moja porodica, prijatelji, njih dvoje troje najboljih prijatelja i psihijatar", priznao je poznati pjevač.

On je, podsjetimo, putem društvenih mreža prije nekoliko mjeseci naveo da će sa Jovanom ostati u prijateljskim odnosima.

"Do sada sam najljepše životno iskustvo stekao sa Jovanom. Ime joj je Anđelija. Za mene, ona će i dalje ostati savršena žena i majka. Sama ljubav nije dovoljna za održavanje veze, zato smo Jovana i ja riješili da nadalje nastavimo kao dobri prijatelji", napisao je on na Instagramu tada i dodao: "Želim sve vas, koji me volite kao druga, kao prijatelja svih medija, da zamolim za razumijevanje da na ovu temu neću davati komentare! Hvala".

