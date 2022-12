ZA PROSLAVU ROĐENDANA DAJU 30.000 EURA! Kaća i Gobelja spremaju gala slavlje - 150 zvanica, 2 haljine, NAJSKUPLJI meni

Katarina Grujić i Marko Gobeljić su sve organizovali za proslavu prvog rođendana ćerke Katje u jednom beogradskom restoranu.

Katarina Grujić i Marko Gobeljić će uskoro proslaviti prvi rođendan ćerkici Katji, a tim povodom pripremaju glamuroznu proslavu u jednom beogradskom restoranu za koju se piše da će potrošiti 30.000 eura. Nakon glamurozne svadbe s brojnim zvanicama, pevačica i fudbaler će okupiti porodicu i prijatelje na proslavi rođendana, a restoran će tog dana biti pretvoren u luna-park, slatki sto će imati čak tri metra i na švedskom stolu će se naći suši, krabe, školjke, biftek...

"Kaća već mesecima radi na organizaciji proslave. Odlučila je da napravi slavlje iz bajke, pa je potpuno promenila izgled restorana. Zavese će od poda do plafona biti roze, a slatki sto, na kom će biti mafini, pop kejkovi i druge đakonije, biće dugačak čak tri metra. Cela sala će biti pretvorena u mali luna-park, sa konjićima koji se vrte. Samo za meni su dali 15.000 evra. Uzeli su najskuplji jelovnik od 100 eura po osobi, a imaće 150 zvanica. Hrana je prilagođena i za one koji poste, pa će na trpezi biti različite vrste ribe, ali i kraba, školjke i drugi morski plodovi. Osmislili su meni i za vegane, ali i za one koji vole kvalitetno meso. Na Kaćino insistiranje, na švedskom stolu će se naći suši, koji ona obožava. Pored toga, Gobelja i Kaća su za dekoraciju dali 5.000, a za muziku 8.000 eura", ispričao je izvor blizak pevačici i dodao da su već pripremili garderobu za taj poseban dan, a pevačica će promeniti čak dve haljine. Osim toga, godinu dana nakon proođaja izgleda odlično:

"Biće veoma glamurozni! Kaćin stilista je za nju spremio dve haljine. Jedna je roze, kako bi se uklopila uz Katjin stajling. Gobelja će nositi odelo od 1.000 eura, koje su kupili u inostranstvu", rekao je i dodao da su, pored porodice i rodbine, pozvali i brojne prijatelje.