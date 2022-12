UŽAS I KATASTROFA! NIJE RASKINULA S BIVŠIM, A VEĆ IMA NOVOG! Đedović opleo po Aleks - "Dejan nek pređe na muškarce"

Bivši učesnik Zadruge, Marko Đedović u svom stilu prokomentarisao je poljubac pred kamerama Aleksandre Nikolić i Filipa Cara.

Izvor: YouTube/Zadruga Official/RTV Pink Official

Velika prašina se digla oko poljupca Aleksandre Nikolić i Filipa Cara. Kako su oni ovonedeljni potrčci u Zadruzi, njima dvoma su popustile kočnice nakon žurke, te su završili u istom krevetu, a potom je Aleks dopustila i da je Filip strasno poljubi, iako još nije obavještena da ju je dečko Dejan Dragojević javno ostavio.

Pobjednik pete sezone Zadruge Dejan Dragojević doživio je krah braka i pravi emotivni rolerkoster kada je Filip smuvao njegovu tadašnju suprugu Dalilu Dragojević, ali čini se da Aleksandri ti nije smetalo. Nikolićeva mu se klela na vječnu ljubav iako mnogi u to nisu vjerovali, a ovim činom, ispada da su i bili u pravu.

Nakon Dejanovog oglašavanja, njene postupke u rijalitiju prokomentarisao je Marko Đedović, raskrinkao Nikolićevu u potpunosti i priznao da nije iznenađen.

"K*urvinska pola, ona mučenica nije ni raskinula sa Dejanom, a već ima dečka. Ništa, nek Deki sprema darove za dvostrukog zeta. Šalim se, naravno. Pa šta na ovo da kaže čovjek, sem užas i katastrofa. Mene ovo ne čudi jer ja poznajem Aleksandru, ali me čudi što se ubjeđivala sa mnom prošle godine da je promijenila svoju k**vinsku politiku poslovanja. Kao neko sa kim sam pričao i ćućorio, ovo me ne čudi ali me je čudilo što me je pravila ludog i govorila da nije tako, dok je meni drugo pričala. Djevojka nije ustala i ostavila momka. Možda misli da je to normalno, možda njoj i jeste žao, ali za ono sto radi napolju. Filipa obožavam i sve treba da ih raskrinkava i pokazuje ko su one od onih udatih do ovih u vezi. Dejanu ako nije za nauk sve što mu se desilo i ako su mu ovo izbori žena, nek pređe na muškarce ili život u celibatu, ili nek nastavi samostalno da uživa, nemam šta više da kažem. Da sam unutra sve te budale bih ložio da prave što veće budale od sebe jer to i jesu", rekao je Đedović.

Pogledajte i kako je izgledao susret Dejana i Aleks koji se pred kamerama odigrao prije samo nekoliko mjeseci, kada je Dragojević došao da iznenadi tadašnju djevojku i donese joj poklone.