ALEKS U STRASTVENOM POLJUPCU SA CAREM! Ušla kao devojka pobednika, završila u krevetu sa DRUGIM - "Dejan nije pogrešio!"

Aleksandra Nikolić se ljubila sa Filipom Carem, iako ne zna da ju je Dejan Dragojević ostavio.

Dejan Dragojević nedavno je odlučio da javno ostavi svoju devojku, aktuelnu učesnicu Zadruge Aleksandru Nikolić i to zbog očijukanja sa Zvezdanom Slavnićem.

Iako starleta još uvek ne zna da je slobodna devojka, ona je ipak završila u strastvenom poljupcu sa svojim bivšim - Filipom Carem! Odnos Aleksandre i Filipa danima je pod budnim okom javnosti, a iako je govorila da neće "pasti" na njega, ipak je popustila i predala se.

Njih dvoje su zajedno boravili u izolaciji, pričali, držali se za ruke, a onda se u krevetu i poljubili. Da li će nastaviti svoju vezu ili će ostati sve na poljupcu, ostaje da vidimo. Pogledajte ih:

Filip Car i Aleksandra Nikolić Zadruga

Komentari su odmah preplavili društvene mreže, a mnogi su pisali kako Dejan ipak nije pogrešio u odluci, kao i da ju je na vreme ostavio.

"Neću da se budim svako jutro da gledam da li me je devojka prevarila ili ne. Neću da svaki dan tumačim da li je bilo pogleda ili ne. Ne treba mi devojka koja sedi i druži se sa svima tamo, naglasio sam joj i preneo joj informacije da to ne sme da radi, da me to povređuje", rekao je prilikom raskida Dejan na svom Jutjub kanalu i dodao:

"Tvrdim da je Aleksandra jedna od najpokvarenijih ljudi koji su ušli u rijaliti. Kaže da me voli, a svim što radi meni čini zlo. Njena komunikacija sa Zvezdanom je počela da mi smeta kada je sedela na garnituri pored njega, međutim, svaki put sam sam imao priliku da joj dam do znanja da to ne radi. Kada se pomirila sa Miljanom, shvatio sam da je mnogo veća želja da pristupi Zvezdanu jer su Miljan i Zvezdan dobri. Povredila me je prvo sa čokoladicom, a tad je želela da napakosti Milici Veselinović. Milica je osetila da Aleksandra ima kvarne namere prema njoj. Aleksandra ima svoje ciljeve koje mora da pobedi", rekao je on.