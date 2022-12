SKANDAL I SRAMOTA! ALBANSKI REPER PSUJE SRBE NA NASTUPU! Usred Italije poziva na MRŽNJU, a publika skandira (VIDEO)

Albanski reper Don Džoni je na svom nastupu u Italiji pozivao publiku da skandira: "Srbi, Srbi, je*em vam majku!".

Strasti nakon odigranog meča Srbija - Švajcarska (3:2), koji je srpske fudbalere pognutih glava vratio kući sa Svetskog prvenstva u Kataru i koji je izazvao burne reakcije svetske javnosti zbog skandala na terenu, i dalje se ne smiruju.

Glavna tema bili su skandalozne provokacije fudbalera Đerdana Šaćirija i Granita Džake upućene našim momcima, a kao vrhunac svega kapiten Švajcarske je pobedu svog tima proslavio u dresu Ardona Jašarija. Javnost o sramnim potezima fudbalera ne prestaje da govori - s jedne strane, to je sport i u sportu se sve može očekivati, ali s druge strane postavlja se pitanje da li je ovo bila utakmica ili nešto sasvim drugo?

Provokacijama i podsticanju na mržnju i nacionalnu netrpeljivost prema Srbima pridružio se i poznati albanski reper Don Džoni (Don Xhoni), koji je nakon utakmice, na nastupu u Italiji, agresivno pozivao svoju publiku da uzvikuju "Srbi, Srbi, je*em vam majku".

Skandalozno i neprihvatljivo ponašanje pevača osudili su čak i u susednoj Hrvatskoj, odakle se javio popularni muzičar Aleksandar Olujić, poznat i kao finalista Supertalenta 2010. godine, ali i kao vrsni umetnik. Oglasio se na TikToku i istakao da je ovo skandal i sramota, budući da muzika treba da spaja ljude, a ne da služi ovome.

"Šta reći... Ne ta izgovorena rečenica, nego to što je izgovorio Don Džoni. Ne kao Alabanac, ne kao lokal patriota, to je njegov lični izbor, to treba poštovati, nego Don Džoni kao muzičar. Da ti sebi dozvoliš takav propust... Umesto da muzika spaja ljude, ti podstičeš na ovo. Ja sam dete iz mešanog braka, mama mi je Hrvatica, tata Srbin, imam prijatelja Albanaca pun klinac, poštujemo se međusobono svi! Ako neko ima nešto protiv nekoga, to se ne govori. Mi smo prijatelji i tako treba ostati! A on 'ladno na bini... Baš me iznenadilo. Jako mi je žao zbog toga. Jer to nikako ne sme da se radi", poručio je muzičar i dodao: "Volite se".