KRŠ I LOM U ZADRUZI! Filipu Caru pala roletna, preko stola skočio na cimera - jedva ga obuzdali, ovo je RAZLOG! (VIDEO)

Filip Car pobesneo je i nasrnuo na Ivana Dragića, obezbeđenje ga jedva smirilo.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Filip Car pre nekoliko dana postao je učesnik Zadruge 6, a njegov odnos sa Aleksandrom Nikolić naročito je zanimljiv javnosti.

Starleta još uvek nije saznala da ju je dečko Dejan Dragojević ostavio, ali mušku pažnju u kući ne odbija, što je između ostalog i bio razlog njegove odluke. Sa Filipom je, čini se sve bliža, a sada je upravo zbog nje nastao pravi haos! Filip Car nastavio je da urla na Ivana Dragića, jer špijunira šta Aleksandru i njega.

Njih dvojica su se žestoko posvađali, a onda je Car preko stola krenuo ka njemu, ali je obezbeđenje odmah reagovalo. "J*baću ti mamu žvalavu, pet puta sam ti pustio, a sad ide temo 24 sata. Faca će da ti bude bleda 24 sata", vikao je Car.

Dragić je mirno reagovao, ali se Filip nije smirivao: "Meni je našao da glumi špijuna. Ako nju komentarišeš automatski diraš mene. Prvi si podigao glas, prvi si me opsovao."

Filip Car Zadruga Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Ja ti kažem da staneš, pet puta sam ti rekao. Ti stani i ne postojiš za mene, pa se tako ponašaj prema meni. Ako te voditelj pita reci: 'Nemam lepo mišljenje, ne komentarišem'. Nemoj da me podbadaš, nemoj da podbadaš nju, ja sam osetljiv i kad se družim. Ja na to poludim. Ja tvoju devojku ne komentarišem. Ja vidim šta mi radiš i ja to neću moći da izdržim. Ja sam tebi rekao da me ne diraš, evo molim te da me ne diraš i ja tebe neću da diram", pričao je Car.

Njih dvojica su se izmirili i jedno drugom pružili ruku pomirenja.