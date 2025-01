Državna sekretarka u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Majda Adžović, istakla je da su Vlada i Rakčević približili stavove kada je riječ o realizaciji Plana restrukturiranja, koji njegovu kompaniju Vila Olive ne prepoznaje kao aktera u rea

Izvor: Vlada Crne Gore

Akcionari Instituta „Simo Milošević“ nijesu danas na vanrednoj sjednici usvojili Plan restrukturiranja, a nastavak je zakazan za 21. januar.

Na sjednici se čulo da su predstavnici većinskog kapitala i najveći manjinski akcionar usaglasili pojedine stavove koji su bili sporni za vlasnika kompanije Vile Oliva, Žarka Rakčevića, koja ima 27,43 odsto akcija u Institutu Igalo.

Prema riječima predsjedavajućeg Skupštinom, izvršnog direktora Instituta Igalo, Zorana Kovačevića sjednici je prisustvovalo akcionara koji imaju 87,3 odsto vlasništva kapitala u preduzeću, prenosi RTHN.

Da bi Plan prošao potrebne su dvije trećine, odnosno pored državnih još i glasovi najmanje deset odsto manjinskih akcionara. Oni imaju ukupno 16 odsto akcija, a najveći manjinski akcionar sa 27,43 odsto je kompanija Vile Oliva. Država posjeduje najveći udio u kapitalu Instituta 56,47 odsto.

Državna sekretarka u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Majda Adžović, istakla je da su Vlada i Rakčević približili stavove kada je riječ o realizaciji Plana restrukturiranja, koji njegovu kompaniju Vila Olive ne prepoznaje kao aktera u realizaciji.

“Ukoliko postignemo dogovor i manjinski akcionar bude učestvovao u Planu restrukturiranja, moramo izvršiti intervenciju na samom Planu saglasnom sa poslovnikom i udjelom i na način, kako ćemo to učini, ćemo postići dogovor ili nećemo. Sa druge strane, s obzirom da će se nastaviti komunikacija između većinskog i manjinskog akcionara, u tom međuperiodu, koji će biti prilično kratak, jer 21. januara počinje sjednica Skupštine, na kojoj će se raspravljati o budžetu za ovu godinu, tako da u redosledu koraka koji su pred nama odluku moramo imati prije tog ili na taj datum”, kazala je Adžović.

Vlada, kako je istakla, spremna je i na otkup akcija, kao i na korekcije u Planu, a sve i cilju očuvanja Instituta.

Rakčević je rekao da je situacija u kojoj se nalazi Institut produkt odluka većinskog vlasnika. Istakao je da se najvećem manjinskom akcionaru ne dopada priča da ako se ne podrži Plan restrukturiranja Institut ide u stečaj.

“To nije tačno. Pokriće od 23 miliona EUR može po zakonu obezbjediti Vile Oliva tako da se državna pomoć smanji na minimum. To je dug i to su gubici koji mi nijesmo napravili. Isključivu odgovornost za to snosi menadžment koji je bio na čelu Instituta u posljednjih šest godina”, kazao je Rakčević.

On je rekao da su se sa većinskim vlasnikom složili o pitanjima koja nijesu beznačajna.

“Postoji saglasnost i Vlada je prihvatila da Prva faza ne ide na doboš jer nam je to rezervni plan da kada bude rekonstruisana Druga faza pacijenti budu u starom zdanju. I nema potrebe da se takav dragulj na samoj pjeni od mora prodaje”, rekao je Rakčević.

On je naveo da su insistirali i da se zemljište uknjiži na Institut.

“I mnogo bi manje problema bilo da je zemljište Institutovo. Ja imam dokaze da je 1996. godine zemljište tada bilo sastavni dio vrijednosti akcija. Problemi bi bili manji jer ne bi morali da idemo na prodaju objekata već smo mogli da uzimamo kredita. zemljište je jedna od stvari na kojima insistiramo”, kazao je Rakčević.

Treća stvar, kako je dodao, oko kojih su se složili, je Dječije odeljenje.

“Dječije odeljenje je jedini objekat za koji smatramo da može da se otuđi ali jedino za potrebe škole u Igalu. To je jedina stvar gdje se mi slažemo kada je riječ o otuđenju imovine”, rekao je Rakčević i istakao da se na osnovu zemljišta treba ići na transformaciju Instituta, dovođenje na četiri zvjezdice i trajno održivi siistem.

Iz Vile Oliva su insistirali da Institut ostane u funkciji zdravstvenog turizma.

“Vlada je poslije razgovora odustala od namjene da na kompleksu na kome se nalazi Institut se grade stanovi i poslovni prostoru”, rekao je Rakčević.

On je ponovio da su predimenzionirani troškovi za rekonstrukciju druge faze.

Adžović je rekla da je saglasna sa Rakčevićem da odnos prethodnih Vlada prema Institutu, ali i manjinskom akcionaru nije bio dobar i da su donošene loše odluke ali je ukazala i da prvi put Rakčević ima nekoga preko puta sebe ko zaista čuje.

Kako je rekla, država je spremna da svih 106 miliona EUR uloži u Institut ali to Zakon o kontroli državne pomoći ne dozvoljava. Spremnost Vlade da podrži Institut u njegovom oporavku je obrazložila i činjenicom da su u budžetu za ovu godinu o kojem će Skupština raspravljati 21. januara, ostavljena sredstva koja predviđa Plan restrukturiranja.