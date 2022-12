ONA STVAR MI NIJE POHABANA! Goca Božinovska sve šokirala izjavom o najvećoj intimi - "Garažiram je redovno, očuvana je"

Pjevačica Goca Božinovska sve je iznenadila i nasmijala intimnim odgovorom.

Privatni život Goce Božinovske, koja će uskoro po drugi put postati baka, oduvijek je bio izložen javnosti, naročito kada je bila u vezi sa kompozitorom Radetom Vučkovićem, sa kojim ima ćerku Jelenu, a potom i pokojnim mužem Zoranom Šijanom, sa kojim je dobila Mirka i Bojanu. Božinovska tvrdi da je dugo vremena sama, a sada je otkrila zbog čega kao njena koleginica Snežana Đurišić nije zavela ginekologa.

"Ona je našla ginekologa, a meni najmanje treba ginekolog. Meni treba doktor za glavu. Neki neurolog, da riješi problem u mojoj glavi. Jedino sam dobro po ginekološkim stvarima. Ona stvar mi nije pohabana, garažiram je dobro, očuvana. Niti idem na botoks, niti ubruzgavam koješta. Eto, kao da sam se zamrzla. Genetika je čudo", rekla je Goca za "Skandal".

Na pitanje kakav bi to muškarac nju osvojio, Božinovska je otkrila - "Ne, po pravilu žensko ide kod muža, a kad sam ja u pitanju, ne znam kakav bi taj trebalo da bude, jedino neki slijepac slijepački koji nema gdje. Posle toliko godina sam se opametila", rekla je Božinovska.

Pjevačica je u jednoj emisiji priznala da joj nijedan partner nikada nije vjerovao, iako su oni nju varali. Gocu je pokojni suprug svojevremeno prevario sa prijateljicom, a ona je uvijek isticala da mu je oprostila preljubu.

"Meni nikad nijedan muškarac nije vjerovao, moj karakter se kosio sa mojim fizičkim izgledom u mladosti. Nikad mi nijedan muškarac u mom životu nije vjerovao, uvijek je mislio da ga varam, da imam drugog, uvijek sam provjeravana, moje patnje, pa dokazivanja. A ja tip žene koja nikad nisam ni pomislila da prevarim. Imala sam priču, nisam varala, obučem se i izmislim, uzmem telefon, sjednem u auto i nema me do ujutru, sjedim kod drugarice. Bezobrazna sam bila, nisam bila slatka. Odem kod drugarice, pijemo kafu, on me zove, pita: 'Gdje si?', ja kažem da sačeka da izađem iz restorana, a ja sjedim u sobnim papučama i pidžami. To smatram nekim kompleksom svojim, otkud znam. Uvijek sam mislila da je on bolji frajer nego što sam ja riba. Uvijek sam sebe gurala dole, a oni najbolji na svijetu", rekla je Goca u "Magazinu In".