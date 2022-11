IZUVALA SAM GA I UMIVALA KAD JE DOLAZIO OD DRUGE ŽENE! Božinovska nikad iskrenije o ljubavi - "Mislio je da ga VARAM!"

Goca Božinovska otkrila nepoznate detalje svog ljubavnog života, ali i braka sa Zoranom Šijanom.

Izvor: privatna arhiva

Goca Božinovska, koja će uskoro po drugi put postati baka, neko je ko o svom životu vrlo otvoreno razgovara sa medijima, naročito kada je u pitanju njena ljubav i brak sa pokojnim suprugom Zoranom Šijanom.

Sada je prilikom gostovanja u jednoj emisiji komentarisala emotivne odnose, a potom priznala da joj nijedan partner nikada nije vjerovao, iako su oni nju varali. Goca je iskreno odgovarala na pitanja o svojim vezama, a potom se dotakla i Šijana. Pevačicu je pokojni suprug svojevremeno prevario sa prijateljicom, a ona je uvijek isticala da mu je oprostila preljubu.

"Meni nikad nijedan muškarac nije vjerovao, moj karakter se kosio sa mojim fizičkim izgledom u mladosti. Nikad mi nijedan muškarac u mom životu nije vjerovao, uvijek je mislio da ga varam, da imam drugog, uvijek sam provjeravana, moje patnje, pa dokazivanja. A ja tip žene koja nikad nisam ni pomislila da prevarim. Imala sam priču, nisam varala, obučem se i izmislim, uzmem telefon, sjednem u auto i nema me do ujutru, sjedim kod drugarice. Bezobrazna sam bila, nisam bila slatka. Odem kod drugarice, pijemo kafu, on me zove, pita: 'Gdje si?', ja kažem da sačeka da izađem iz restorana, a ja sedim u sobnim papučama i pidžami. To smatram nekim kompleksom svojim, otkud znam. Uvijek sam mislila da je on bolji frajer nego što sam ja riba. Uvijek sam sebe gurala dole, a oni najbolji na svijetu", rekla je Goca u "Magazinu In".

Izvor: TV Pink

"Pokušavala sam da izigravam mamu, i mamu i tatu, obuvala cipele, izuvala, umivala, ako popije, i dadiljam, ko zna da li je on došao od druge neke žene. Ja sam pretjerivala, udavila ljude. Shvatila sam da muškarci vole čvrstu ruku, kao i žene. Moj muž je radio svašta pored mene, sve sam mu dozvoljavala, uvijek sam nalazila opravdanja: 'Neka mu bude lijepo, on samo mene voli', budala, smijali mi se ljudi", otkrila je Božinovska.