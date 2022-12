POČELA DA ŽIVI S 15 GODINA MLAĐIM DEČKOM: Mina Kostić priznala da je ZALJUBLJENA, u emisiji se pojavila s Nikolom!

Mina Kostić je digla ruke od muškaraca, a prije mjesec i po dana se pojavio Nikola u njenom životu i ponovo je učinio srećnom ženom.

Izvor: TV Pink

Pjevačica Mina Kostić je prije mjesec i po dana započela ljubavnu vezu s petnaest godina mlađim dečkom Nikolom. Susret, upoznavanje i ljubav desili su se spontano, baš u periodu kada je Mina, kako kaže, prestala da se nada da će naći nekoga.

Iako nije planirala da ga predstavlja javosti, jer nije iz tog svijeta, Mina Kostić je sa dečkom bila pred kamerama emisije "Premijera - Vikend Specijal", kada su progovorili i na temu braka. Otkrili su da žive zajedno, a pjevačica je poručila da boljeg partnera od Nikole ne može poželjeti, da je zaljubljena i veoma srećna.

"Ja to ne znam, sve je u Božjim rukama. To se sve desilo spontano, radila sam emisiju, šetala sam sa Anastasijom i kucama, on sa svojm kucama, pomazio je kuce i rekao da njegova sestra voli da sluša moje pjesme. Posle mi je pisao na Instagramu, ja sam to vidjela tek posle dvije nedelje, kada sam mu i odgovorila, a kad sam vidjela ko je, dala sam mu broj telefona i počeli smo zajedno da šetamo. Onda smo otišli da gledamo Svetu Petku. Volim da je neko ko je mlad takav, dobar, pošten, da voli svim srcem, zajednoo smo mjesec i po dana, a kao da smo zajedno godinu dana. Anastasija je srećna, upoznao je i Igora, ništa nije komentarisao. Upoznala sam i njegovu porodicu, za sada je sve dobro. Nisam htjela da pričam o svom životu i digla sam ruke od toga da nađem nekoga, ali on je bio uporan. Prvo sam razmišljala zbog razlike u godinama, ali sam onda rekla - možda je to to što je Bog planirao za mene, a i za njega", izjavila je Mina i dodala da vole iste stvari - muziku, teretanu, pse i oboje vjeruju u Boga.

Potom je i Nikola upitan da li planira brak s pjevačicom, na šta je odgovorio isto kao i Mina: "Daćemo prostora i vremena, pa kako Bog odluči, sve je u Božjim rukama. Za sada nam je lijepo, u svemu smo zajedno, prija mi, ja prijam njoj, za sada je super".