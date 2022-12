TAMARA OTKRILA KAKO JU JE FUDBALER ZAVEO! Posle 15 dana su počeli da žive zajedno - "Odgovorila sam mu na petu poruku"

Tamara Milutinović uživa u ljubavi s fudbalerom Darkom Jevtićem, a sada je otkrila kako su se upoznali i ko se prvi javio.

Izvor: Instagram/tamaramilutinovic

Pjevačica Tamara Milutinović nakon što je za medije priznala da je "stavila tačku" na vezu sa kompozitorom Sašom Nikolićem uplovila je romansu sa fudbalerom Darkom Jevtićem. Par već neko vrijeme uživa u skladnoj vezi, a u javnosti izbjegavaju da pričaju o privatnom životu.

Ipak, Tamara Milutinović je sada napravila izuzetak, te je otkrila kako je otpočela njihova veza i ispričala da je fudbaler bio taj koji je prvi poslao poruku na koju ona nije odmah odgovorila.

"Darko i ja smo se upoznali preko Instagrama. Lajkovao mi je fotografije na ovoj mreži, pa nas je sudbina spojila. Zapravo nismo se pratili, a on mi je pisao sa svog pravog profila, odgovorila sam posle pete poruke, a to je trajalo oko dva mjeseca. Nije on bio moj fan, poznavao je zajedničke prijatelje, preko njih se raspitivao o meni. Zahvaljujući njima smo se sreli u Beogradu, jer on jako rijetko dolazi u Srbiju, a počeli smo da živimo zajedno posle 15 dana", rekla je pjevačica i dodala:

"Želim da budem žena dobrog čovjeka, njegov poziv nije toliko bitan. Od početka veze živimo zajedno i ja idem za njim jer, kada je ovakva veza u pitanju, neko mora da se žrtvuje, u smislu da je meni mnogo lakše da organizujem svoj posao. Oboje smo pod ugovorima, ali je njegov striktniji. On ne može da odsustvuje. Ja radim vikendima i tako funkcionišemo".

Pogledajte i snimak kojim su Tamara i Darko potvrdili vezu: