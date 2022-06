ŠLAUFOM MJERILE KO IMA UŽI STRUK! Sanja Kužet, Kaća i Tamara u hit sceni - Vuče, ali neće da prođe preko GUZE! (VIDEO)

Pjevačice Katarina Živković i Tamara Milutinović kao i voditeljka Sanja Kužet u jednoj emisiji mjerile su struk i to na jako zanimljin i originalan način!

Sanja Kužet, Katarina Živković i Tamara Milutinović pristale su na izazov u Grandovoj emisiji, a sve je zanimalo koja će pobijediti, tačnije koja ima najuži struk.

Struk je voditelj damama izmjerio pomoću dječijeg šlaufa za plivanje, a Katarina je sasvim lagano ušla kroz otvor, dok je Tamara malo "zapela".

Guza nije htjela da prođe, ali je voditelj priskoči povukao malo jače, te je Tamara ipak prošla!

Voditelj je rekao Sanji Kužet da ima idealne mjere, ali se ipak pokazalo da je najuža Katarina Živković.

Pogledajte urnebesnu scenu!

Katarina Živković, Sanja Kužet i Tamara Milutinović mere struk

Kaća je nedavno dospjela u žižu interesovanja javnosti nakon sukoba s voditeljkom Sanjom Marinković, ali i starletom Tamarom Đurić.

"Ja sam neko ko se ne svađa, ne psuje, ne ogovara. Da bi do tih ljudi došle te rečenice, mora džukački, sa njima moraš da govoriš na taj način. Normalni ljudi moraju da budu upućeni u to što se dešava. Nisam željela da svojim ćutanjem pomisle da nisam mogla da se odbranim. Možda bi trebalo da popričamo na drugačiji način. Još uvijek me nisu razumjeli. Nastaviću javno da govorim i neću dozvoliti da neko degradira posao pjevača. Ja sam privilegovana i to mi je dar od Boga, uživam u tome. Ne mislim da druga strana voli taj posao koji radi. Rečeno je da je naš posao sirotinjski dok oni sjede po separeima. Mi zabavljamo narod, a one elitu diskretno. Govorim o majmunolikom Majkl Džeksonu. Ne bih da se sve pronađu. Kirbi je moj posao nazvala sirotinjskim", rekla je Kaća misleći na Tamaru, a onda je uslijedio "rat".