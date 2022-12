ĆERKA VESNE VUKELIĆ VENDI JE LEPOTICA I PO! Estrada je ne zanima, odličan je student - "Nikada nije stala pred kamere!"

Vesna Vukelić Vendi svejevremeno je govorila o svojoj ćerki Nikoleti, a mnogi su se oduševili kada su videli i kako ona izgleda.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

Vesna Vukelić Vendi nedeljama je u centru pažnje zbog žestokog sukoba sa koleginicama Sandrom Rešić i Nadom Obrić, koji se odigrao u emsiji "Magazin In", ali i nastavio nakon završetka iste.

Pevačica im je uputila teške reči i putem medija, dok se pisalo i da je Nada odlučila da je tuži. Vendi je, inače, u javnosti i poznata po svom britkom jeziku, a svojevremeno je iznenadila sve kada je prvi put govorila o svojoj ćerki Nikoleti. Ova lepotica radi kao teniski sudija i uporedo studira ekonomiju na državnom fakultetu, zbog čega je pevačica neizmerno ponosna.

Vendi je tom prilikom istakla da njenu ćerku estrada i javni svet ne zanimaju, kao i da je izuzetno posvećana svom obrazovanju čemu svedoče njeni rezultati i uspesi. "Nikada nije htela da bude ispred kamera. Ona je vrlo ozbiljan tip, do te mere da je preozbiljna. Ja sam njen sadržaj pratila od malih nogu, od rođenja, i za sve to vreme nikad nisam došla na ideju da je poguram da se bavi estradom, niti je ona to pitala", rekla je Vukelićeva i dodala:

"Ona je čovek koji se bavi naukom, odličan je đak, među najboljima, ako ne i najbolja. Nju je uvek ispunjavao rad na sebi, učenje i širenje sopstvenih potencijala. Ovo čime se ja bavim je za nju hobi, razbribriga, nešto što nije konkretno produktivno, nešto čime neko može da se bavi samo određeno vreme jer ozbiljni ljudi ne mogu da se bave neozbiljnim stvarima", dodala je Vesna.

Ovako Nikoleta izgleda: