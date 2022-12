VOZILA GLISER, JAHTU, AVION, A AUTO JOJ JE DRUGA KUĆA! Brena priznala da je jurila i 250 NA SAT - Lomila sam nogu i ruke

Lepa Brena nema šta nije probala u životu, a luksuzni automobili i sigurna vožnja su ono u čemu najviše uživa. Za sebe kaže da je odličan vozač, a naučila je apsolutno sve!

Izvor: Instagram/lepabrenaa

Muzička zvezda Lepa Brena živi život svetske zvezde, ali iza kamera je "obična žena" i prava domaćica, pa je nedavno ugostila estradu u svom domu na proslavi Aranđelovdana. Osim što je među najuspešnijima na estradi, odlično se snalazi i za volanom, a priznaje da je adrenalinski zavisnik, te da voli sigurnu i bezbednu vožnju.

Lepa Brena uvek bira luksuzne automobile i za sebe kaže da je veoma stabilan vozač i da joj je automobil druga kuća, a priznaje da je znala da vozi i 250 kilometara na sat.

"Ovde kod nas na Balkanu uvek moraš muškarcima dati prednost, jer pametniji popušta. Smatram da sam jako dobar i stabilan vozač, vozim po pravilima. Nikada nisam vozila pod dejstvom alkohola, poštujem red, osim ponekad. Vozila sam nekada i brzo, pogotovo kada dođu ovi novi automobili, pa onda probam da vidim da li idu 250 ili 260 kilometara na čas. Volim brzinu, ali volim i sigurnost, pošto je auto moja druga kuća", otkrila je Brena.

"Provela sam deset godina u autobusu, tu sam spavala, jela i pila sa 30 momaka i ljudi koji su putovali i radili sa mnom, a nakon toga smo malo više počeli da putujemo avionom, pa tek onda luksuznim autombilima. Danas auto meni predstavlja drugi dom", rekla je pevačica, a otkrila je da je vozila i gliser i jahtu, čak i avion, ali i da je kapetan njenog prvog broda imao poseban zahtev od nje.

"Probala sam da vozim veliki gliser, mali... Vozila sam jahtu, pa čak i mali avion kada sam snimala film 'Hajde da se volimo 2'. Ne treba baš sve znati, ali pametan čovek sve u životu nauči, sve je stvar prakse, ništa nije teško. Naime, mi kada smo kupili naš prvi brod, zahtev od kapetana broda, od našeg skipera, bio je da svako od nas zna da vozi, da baci bove, doda pancir. Nisam nikada bila na brodu da ležim i da reklamiram kupaći kostim, igram i ispijam šampanjac. To su bili naši brodovi i morala sam sve da znam i da pazim, jer imam decu. Treba biti pažljiv, jer uvek imaš nekoga ko je popio malo više ili ga je udarila sunčanica, pa treba sve znati", poručila je Brena i dodala: "Ja lično mislim da pametan muškarac voli kraj sebe da ima sposebnu ženu za mnogo toga, a ako nije sposobna, onda se unajmi neki vozač. Nikad nisam volela atagonizam između muškaraca i žena, ali ako on radi nešto bolje, onda on treba da radi, a ako ja znam, onda meni treba da prepusti. U mojoj kući, ja najbolje pevam".

Kao sportski tip i zaljubljenik u ekstremne sportove, Lepa Brena prizanje i da je lomila levu nogu i obe ruke, čak dva puta, pa kaže da je "malo došla pameti" i da više ne eksperimentiše.

Takođe, tokom višedecenijske karijere nikada nije želela da priča o novcu, iako se u medijima bezbroj puta nagađalo o njenom bogatstvu.

"Ja se muzikom bavim 40 godina, neukusno je pričati o cenama, jer o njima govore oni koji žele da budu u centru pažnje. To je moj posao, srećna sam što me publika voli, što me traži i što sam još uvek Brena nacionale. Priznajem da sada najviše u živam u životu, jer nemam male dece u kući, ne žurim kući. Uživam sa celom mojom ekipom i radujem se svakom koncertu i nastupu. Presrećna sam što me zovu na proslave, rođendane i što svojom pesmom mogu da uveličam njihovu radost. To je za mene najveća nagrada", poručila je Brena.

"Tek neće moći da saberu! (smeh) Radi se puno i pametno se ulaže. Naša deca su porasla, to su sad muškarci koji se takođe bave biznisom i na to sam izuzetno ponosna", izjavila je Lepa Brena ranije za Grand online kada je upitana za imovinsko stanje, a nedavno je pokrenula i biznis sa čarapama namenjenim ženama.