PRIJATELJ ME JE VRATIO, INAČE BIH SPAVALA U KAFANI! Slađa Alegro ispričala sve o svom PIJANSTVU - ovakvu je NIKO NE ZNA!

Slađa Alegro progovorila o svom pijanstvu, detaljno ispričala kako se provela te večeri.

Izvor: Instagram/sladja.allegro

Slađa Alegro neko je ko je kroz čitavu karijeru izbegavao skandale i medijske ratove, te je svoje ime izgradila na talentu, dobroj muici i pesmama koju na svojim nastupima sa publikom peva u glas.

Iako je na sceni uvek smerna i dostojanstvena, Slađa je priznala da i te kako ume da se opusti. Sada je ispričala kako je izgledalo jedno njeno pijanstvo. Pevačica je otkrila da ju je piće "uhvatilo", te da ju je prijatelj vratio kući, jer bi u suprotnom ostala da spava u kafani. Kako kaže, ne izlazi često, ali da voli dobar provod, te je tako podelila sve detalje.

"Bilo je baš skoro jedno pijanstvo. Imam jednog prijatelja koji je morao da me vrati kući i bio je dobar i hvala mu, jer da nije bilo njega ja bih verovatno spavala u toj istoj kafani. Ali mi je bila lepa noć, nisam puno popila, ali nisam jela. Nije bila rupa, ujutru sam samo pitala Zorana gde mi je haljina, ali mi je bilo prelepo veče. Otišli smo samo na jedno piće, pa ćemo kao do biskopa, ali nije bilo ništa od toga", priča ona i otkriva gde je za to vreme bio njen suprug Zoran:

"Muž je bio sa mnom, šta da mi kaže, bodri me, samo napred", rekla je Slađa kroz smeh.