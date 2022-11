Učesnik Zvezda Granda Žarko Madžić kaže da je na sceni skidao garderobu sa sebe, ne da bi pokazao svoje mišićavo telo, već zato što nije imao novca.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda

Žarko Madžić učestvovao je u Zvezdama Granda, a najveću pažnju skrenuo je na sebe nastupima u kojima se skidao na sceni, ali je upamćen i po intimnom skandalu. Iako je pokazao talenat za pevanje, mnogi smatraju da je na drugi način želeo da skrene pažnju na sebe, kao i da pokaže rezultate truda u teretani.

"Ja sam klasičan primer da garderoba baš i nije toliko skupa, pošto sam se ja skinuo, jer nisam imao novca. Ljudi misle da sam se skinuo da bih pokazao mišiće, to nije tačno. Zapravo, radi se o tome da nisam imao novca", kaže Žarko. Otkrio je i da je dobijao nepristojne ponude da se skida privatno, odnosno da bude žigolo.

Vidi opis SKIDAO SE U GRANDU, I KARLEUŠU ODUŠEVIO! Nudili mu da bude ŽIGOLO, radio svašta - Nije zbog mišića, već NISAM IMAO NOVCA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Zvezde Granda Br. slika: 8 8 / 8

"Nudili su mi da se skidam privatno, jedan na jedan. Nudili su mi da radim kao žigolo sa propratnim stvarima. Nisam to hteo, ne zato to sam ja moralan, nego mislim da je to bilo iz straha. Plašim se da bi mi se to sve osladilo, veliki novac i sve to, ali mislim da je realnost potpuno drugačija", poručio je učesnik Zvezda Granda.

Izvor: YouTube/Grand Magazin Tv Grand

"Radio sam svašta i sve sam to i hteo da prođem, jer sam želeo da osetim koliko je zapravo teško zaraditi novac kojem svi težimo. Radio sam kao najteži fizikalac, radio sam na buvljaku, selidbe, kao i obezbeđenje. Sve to bilo mi je veoma zanimljivo, ali i konstruktivno za mene, na kraju krajeva", zaključio je Madžić.

Pogledajte jedan od njegovih nastupa: