BIVŠOJ SNAJI POKLONILA KUĆU NAKON RAZVODA OD NJENOG SINA! Ani Bekuti je porodica svetinja, a evo kako se slaže s Jelenom

Ana Bekuta je pokazala da je svekrva za primer, kada je nakon razvoda sina Igora Polića poklonila kuću Jeleni koja joj je rodila unuke.

Izvor: Instagram/anabekuta1

Pevačica Ana Bekuta je oduvek isticala koliko joj je važna porodica, a nakon smrti dugogodišnjeg partnera Milutina Mrkonjića utehu je pronalazila u unucima, na koje je najosetljivija. Da je svekrva za primer, dokazuje i to što je navodno bivšoj snaji Jeleni Konotar poklonila kuću u kojoj živi s njenim unucima, piše Kurir. Nakon što se Anin sin Igor Polić iselio iz porodičnog doma posle razvoda, Bekuta je odlučila da nekretnina ostane majci njenih unuka, a i danas su svi u odličnim odnosima.

"Bekuta je na sve načine pokušavala da pomiri snajku i sina, ali joj to, nažalost, nije pošlo za rukom. Oboje su odlučili da je za njih najbolje da se rastanu, iako je ona bila protiv toga. Ana je na kraju prihvatila njihovu odluku i nastojala je da im pomogne koliko god je mogla. Ona Jelenu obožava, a ta ljubav i pažnja su joj i uzvraćeni. Njih dve se od prvog dana odlično slažu.Koliko ceni bivšu snajku, najbolje govori to što joj je ostavila kuću da u njoj živi. Bekuta Jelenu gleda kao svoju ćerku, a njihov odnos pun je ljubavi i poštovanja. Malo je takvih odnosa između svekrve i snajke, naročito kada snajka postane bivša", ispričao je izvor blizak pevačici, koji tvrdi i da su Anin sin i snajka neko vreme imali turbulentan odnos, a da se danas odlično slažu.

Izvor: privatna arhiva

"Bilo je teško, ali se rešilo. Nekad je dobar razvod bolji od lošeg braka i to se pokazalo u slučaju Aninog sina i bivše snajke. Sada je njihov odnos stabilan, a Ana je u stalnom kontaktu s Jelenom i viđaju se kad god joj to obaveze dozvole. Ona je majka njenih unuka koje pevačica obožava, i to joj je najvažnije. Kuću joj je ostavila od srca, a kao što znate, Bekutu unuci obožavaju. I jedno i drugo su izuzetno vezani za pevačicu", kaže izvor.

Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić

"Ana i dalje drži sve konce u rukama i maksimalno se trudi da im pomogne u svim trenucima. Sećam se da je bila neka bura u porodici, koju je Ana uspešno rešila. Nakon što su se strasti smirile i par se pomirio, Igor je shvatio da je njegova majka bila u pravu. Danas joj je zahvalan na svemu što je učinila za njega, a Jelena joj je pravi prijatelj i neko s kim uvek može da popriča", završio je izvor.